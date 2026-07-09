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TP.HCM công bố Phiên bản thử nghiệm Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số

Thứ Năm, 16:25, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/7 UBND TP.HCM tổ chức Công bố Phiên bản thử nghiệm Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số TP.HCM-HCMCInvest.


Kết nối dữ liệu đầu tư, nâng cao năng lực thu hút vốn của TP.HCM

Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số TP.HCM- HCMCInvest được xây dựng nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư dựa trên dữ liệu của nền tảng số. Hạ tầng này hỗ trợ tập trung hóa thông tin, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Từ đó, hỗ trợ 2 chiều, vừa giới thiệu dự án, lĩnh vực, địa bàn, cơ hội đầu tư vừa tiếp nhận nhu cầu quan tâm, đề xuất kết nối và phản hồi của nhà đầu tư đến cơ quan đầu mối.

Trong giai đoạn thử nghiệm, HCMCInvest tập trung chuẩn hóa thông tin cơ bản phục vụ nhà đầu tư; tạo lập kênh tiếp nhận nhu cầu quan tâm, kết nối và phản hồi; hỗ trợ cơ quan đầu mối xúc tiến đầu tư theo dõi, tổng hợp và phối hợp xử lý thông tin. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, quy trình cập nhật, cơ chế phân quyền, kiểm duyệt thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư.

tp.hcm cong bo phien ban thu nghiem ha tang xuc tien Dau tu tren moi truong so hinh anh 1
TP.HCM Công bố Phiên bản thử nghiệm Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số TP.HCM – HCMCInvest

Sở Tài chính là đơn vị chịu trách nhiệm về dữ liệu dự án đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) là cơ quan đầu mối xúc tiến đầu tư của Thành phố trong vận hành và hoàn thiện; Arobid là đơn vị phát triển và vận hành hạ tầng công nghệ .

Như vậy, với HCMCInvest các nhà đầu tư đang ở đâu trên thế giới cũng có thể tìm hiểu thông tin, dữ liệu sống, sạch về các dự án của TP.HCM để tham gia đầu tư.

tp.hcm cong bo phien ban thu nghiem ha tang xuc tien Dau tu tren moi truong so hinh anh 2
Doanh nghiệp tương tác trên nền tảng Phiên bản thử nghiệm Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số TP.HCM – HCMCInvest

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid cho biết, Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số của TP.HCM được thiết kế kết nối trực tiếp với Chủ tịch UBND TP và các cơ quan liên quan để các bên có thể theo dõi hoạt động một cách dễ dàng.

“Dashboard thứ nhất là xây dựng cho lãnh đạo TP.HCM, trực tiếp là Chủ tịch UBND TP theo dõi hoạt động của hạ tầng; Dashboard thứ hai là ITPC TP.HCM là đơn vị đều phối đồng vận hành hạ tầng này; Dashboard thứ ba của các chủ đầu tư những đơn vị có dự án để cập dữ liệu được làm đúng, làm đủ, làm sạch và làm đúng theo yêu cầu thời gian  thực của các  nhà đầu tư…”, ông Chín nói.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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