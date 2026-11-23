

Định hình không gian phát triển, mở rộng kết nối tài chính

Tại lễ công bố Quy hoạch tổng thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong gọi quy hoạch là “bản đồ phát triển” định hướng các quyết sách của TP trong nhiều thập kỷ tới.

Ông Lê Quốc Phong khẳng định, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu trên thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong

"Lãnh đạo Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển trong thực tiễn sinh động.", ông Lê Quốc Phong nói.

Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng, khi quy hoạch đã xác định lộ trình và các ưu tiên, khâu thực thi cần phát huy những bài học từ quá trình đổi mới; đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia và có tiếng nói trong quá trình phát triển TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm, sáng 23/11

"Vai trò, ý nghĩa của TP.HCM không chỉ là đầu tàu tăng trưởng, còn phải trở thành mẫu hình về phát triển, thể hiện khát vọng của Việt Nam, khát vọng và xu thế phát triển của thời đại. TP.HCM vì cả nước, nhưng cả nước cũng không chỉ là hy vọng trông chờ mà còn phải vì TP.HCM”, ông Thành nói.

Ngay tại lễ công bố, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức có thêm 7 thành viên, dự kiến huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027 – 2030, nâng tổng vốn huy động dự kiến đến năm 2030 lên 7,7 tỷ USD.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao chứng nhận thành viên

"Quy hoạch tổng thể này góp phần hình thành nên một hệ thống logistics rất tốt, đồng thời cũng định vị TP.HCM là một trung tâm về công nghệ, chế tạo, nghiên cứu chuyên sâu. Qua đó sẽ giúp cho sàn giao dịch có thể tận dụng được những nguồn lực về hạ tầng, về tài chính của TP để phát triển.", ông Cao Thanh Phú, Giám đốc công nghệ Sàn giao dịch cà phê - 1 trong 7 thành viên mới đánh giá.

Theo ông Chad Ovel, Tổng Giám đốc Mekong Capital, để thu hút vốn quốc tế, VIFC-HCMC cần có quy định bảo vệ nhà đầu tư, cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập và hệ thống ngân hàng hỗ trợ luân chuyển vốn.

Ông Chad Ovel, Tổng Giám đốc Mekong Capital

"Nhà đầu tư nước ngoài cần niềm tin rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế có các quy định hoàn chỉnh để bảo vệ quyền lợi. Điều cốt lõi là phải thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp và hệ thống tòa án hiện đại, độc lập để xử lý các xung đột phát sinh. Ngoài ra, cần có hệ thống ngân hàng chuyên biệt đặt ngay trong trung tâm để dòng vốn được luân chuyển trực tiếp vào thị trường", ông Chad Ovel cho biết.

Doanh nghiệp cam kết đầu tư, TP.HCM rút ngắn thủ tục

Ông Trần Minh Sơn, thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết doanh nghiệp cam kết đầu tư vào các công trình hạ tầng như đường sắt đô thị, đại lộ ven sông Sài Gòn và hệ thống cầu cảng…

"Sun Group và cộng đồng doanh nghiệp mong muốn được đóng góp cho TP.HCM, nhưng cũng mong muốn được lãnh đạo của Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và đặc biệt là lãnh đạo thành phố có sự quan tâm, có sự quyết liệt, có sự thấu hiểu để các doanh nghiệp có thể toàn tâm toàn ý dành tất cả các nguồn lực của chúng tôi để dành cho sự phát triển của thành phố", ông Trần Minh Sơn bày tỏ.

Ông Trần Minh Sơn, thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group và bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc quan hệ Chính phủ Intel Products Việt Nam

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc quan hệ Chính phủ Intel Products Việt Nam cho biết, 20 năm hoạt động tại Khu công nghệ cao cùng cam kết vốn 4,1 tỷ USD là nền tảng để Intel tiếp tục mở rộng đầu tư tại TP.HCM.

"Quy hoạch xác định cực đổi mới sáng tạo phía Đông tập trung vào công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và nghiên cứu phát triển. Đó cũng chính là những lĩnh vực Intel mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ. 20 năm trước, Intel đã đặt niềm tin vào TP.HCM. Hôm nay, trước một tầm nhìn lớn lao, niềm tin ấy càng được củng cố. Intel cam kết là đối tác tin cậy lâu dài của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cả cho các thế hệ tương lai", bà Hương nói.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

TP.HCM sẽ triển khai quy hoạch này đến 168 phường, xã và đặc khu, làm cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân, thu hút FDI và phát triển các vùng động lực của thành phố, phát huy được những lợi thế sau sáp nhập. Đặc biệt, đây là cơ sở quan trọng nhất để các nhà đầu tư trong nước, quốc tế yên tâm, tin tưởng tổ chức đầu tư các dự án tại TP.HCM.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, TP.HCM hỗ trợ tối đa các thủ tục pháp lý nhanh, gọn và đúng các quy định của pháp luật để các nhà đầu tư đầu tư bỏ ra chi phí thấp nhất và thu về lợi nhuận cao nhất, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Người dân tham quan triển lãm quy hoạch TP.HCM tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM

"Sở Tài chính số hóa toàn bộ các nội dung có liên quan quy hoạch để người dân và doanh nghiệp có thể xử lý được ngay các nội dung, đặc biệt là các thủ tục hành chính được thực hiện một cách nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn. Các thủ tục về đầu tư tại TP.HCM sẽ được rút ngắn vào thời điểm sau quy hoạch này, đơn cử như là Giấy chứng nhận đầu tư có thể thực hiện trong thời gian 17 ngày để nhà đầu tư yên tâm. Các nội dung liên quan đến lấy ý kiến của các cơ quan, ban ngành, các địa phương cũng tổ chức được nhanh hơn khi số hóa toàn bộ hồ sơ quy hoạch", ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định.

Sự đồng lòng giữa ý chí lãnh đạo, sự quyết liệt của bộ máy quản lý và cam kết bền chặt từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước chính là chìa khóa hiện thực hóa bản quy hoạch 100 năm, đưa TP.HCM vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Theo Quyết định 7308 ngày 31/10 của UBND TP.HCM, Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm bao phủ toàn bộ địa giới TP, với diện tích khoảng 6.772,59 km² và 168 phường, xã, đặc khu. TP.HCM chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị cao. Giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào 4 trụ cột gồm công nghệ đột phá, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và dịch vụ đô thị. Không gian phát triển được tổ chức theo 5 cực động lực gồm lõi tài chính – dịch vụ quốc tế, đổi mới sáng tạo phía Đông, công nghiệp – logistics phía Bắc, cảng biển – thương mại tự do – năng lượng phía Nam và đô thị – giáo dục – y tế phía Tây. Quy hoạch bố trí 5 trung tâm vệ tinh và 5 hệ liên kết chiến lược, lấy giao thông công cộng sức chở lớn làm trục phát triển đô thị. TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10,5%/năm giai đoạn 2026 – 2030, 10%/năm trong từng giai đoạn 5 năm từ 2031 đến 2045 và 6%/năm giai đoạn 2046 – 2050. Dân số dự báo tăng từ khoảng 18 triệu người năm 2030 lên 20,5 triệu năm 2035, 23 triệu năm 2040, 25 triệu năm 2045 và 27 triệu người năm 2050. Dự báo này gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi. Đến năm 2050, quy mô GRDP dự kiến đạt 2.000 - 2.500 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 90.000 USD, tính theo giá hiện hành.