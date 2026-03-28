TP.HCM đa dạng nguồn cung năng lượng



Phát triển nhiều nguồn năng lượng tái tạo

Ông Đinh Hồng Kỳ- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM cho rằng, trong bối cảnh năng lượng hóa thạch ngày càng khó khăn và nguồn cung xăng dầu biến động mạnh, Thành phố cần quy hoạch hệ thống năng lượng tự chủ và khép kín để đảm bảo phát triển bền vững.

Trong đó, Thành phố nên xây dựng lưới điện thông minh, đa dạng hóa nguồn cung từ khí, gió và năng lượng mặt trời…Thành phố tập trung vào nguồn khí LNG và điện khí, đang có nhiều tiềm năng ở khu vực phường Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu cũ). Bên cạnh đó là nguồn năng lượng mặt trời và gió, TP.HCM có hàng triệu mét vuông mái nhà xưởng từ các khu công nghiệp có thể sử dụng phát triển điện.

Theo ông Hồng Kỳ, tại khu vực phường Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu cũ) hiện có nhà máy LNG Sơn Mỹ công suất có thể đạt khoảng 4,5G/năm, nhà máy Long Sơn 3G và Phú Mỹ khoảng 4G. Chỉ với các nhà máy này, Thành phố có thể có 10G- 15G khí LNG/năm, đáp ứng được 60-70% nhu cầu năng lượng của TP.HCM.

“Với nguồn điện gió tiềm năng ngoài khơi của TP.HCM mở rộng (TP.HCM mới) thì theo tính toán của các nhà khoa học thì hiện nay đáp ứng 40G/năm, đến năm 2030 đạt 5G năm, 2040 là đạt được 10 G/năm, năm 2050 đạt 15-20G/ năm. Còn nguồn năng lượng điện mặt trời phân tán thì với 30 khu công nghiệp và hàng chục triệu mét vương nhà xưởng thì TP.HCM có thể đạt được 5G- 6G” - ông Kỳ chia sẻ.

TP.HCM đa đạng nguồn cung năng lượng để giảm phụ thuộc năng lượng hóa thạch

Xây dựng hệ thống điều phối điện thông minh

Nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng, Thành phố cần có hệ thống lưới điện thông minh, điều phối điện thông minh cho tất cả các nguồn điện. Thành phố cần đẩy mạnh phát triển pin lưu trữ điện và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư thiết bị lưu trữ năng lượng, có thể mua điện lúc dư thừa, lưu trữ lúc thấp tải và bán điện lúc cao điểm. Điều này giúp tránh lãng phí và tăng thêm nguồn cung điện cho doanh nghiệp vào giờ cao điểm sản xuất.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TP.HCM cho biết, hiện nay có một số doanh nghiệp đăng ký với sở để đầu tư cho thiết bị lưu trữ năng lượng này.

Theo ông Hiếu: “Hệ thống lưu trữ năng lượng rất quan trọng, vào thời điểm thấp điểm sử dụng điện thì doanh nghiệp sẽ chuyển nguồn năng lượng này vào hệ thống lưu trữ. Lúc sử dụng điện cao điểm thì doanh nghiệp sẽ phát ngược ra. Đó có thể là loại hình kinh doanh mới sau này, tức là doanh nghiệp mua điện lúc thấp điểm, lưu trữ và phát điện bán ra cho hệ thống điện lúc sử dụng cao điểm”.

Hiện nay, nguồn cung điện của TP.HCM là 55,9 tỷ Kw điện thương phẩm/năm đáp ứng nhu cầu sử dụng. Thành phố có hơn 21.500 hệ thống năng lượng điện mặt trời với tổng công suất 1.600 MW.

Về việc đa dạng nguồn cung năng lượng cho TP.HCM trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Ngọc -Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết: “Thành phố xây dựng dữ liệu cung cầu năng lượng, đẩy nhanh đầu tư nguồn lưới điện, kho, hạ tầng khí, hoàn thiện cơ chế dự trữ, dự phòng và phối hợp liên vùng, gắn đảm bảo năng lượng với chuyển đổi xanh, trạm sạc, logistic xanh. Đối với điện là đầu tư nguồn, nâng cao độ tin cậy, đa dạng nguồn cung năng lượng, phát triển hạ tầng khí, liên thông quy hoạch hạ tầng”.

Với giải pháp đa dạng nguồn cung năng lượng nêu trên, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng TP.HCM chủ động và tăng thêm nguồn cung năng lượng, giảm bớt giảm bớt phụ thuộc từ nguồn cung năng lượng hóa thạch ở bên ngoài, từ đó giảm tác động tiêu cực khi giá xăng dầu biến động nhiều.