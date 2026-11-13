English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM gỡ vướng về xử lý hóa đơn khi doanh nghiệp bị “bom hàng”

Thứ Sáu, 20:21, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại hội nghị đối thoại về thương mại điện tử ngày 13/11, vướng mắc của doanh nghiệp về thời điểm lập hóa đơn khi bị khách từ chối nhận hàng đã được đại diện Thuế TP.HCM giải đáp cụ thể.

Tại hội nghị, các vấn đề được doanh nghiệp nêu ra gồm: nghĩa vụ thuế và thời điểm lập hóa đơn đối với giao dịch trực tuyến; trách nhiệm xác thực thông tin người bán trên sàn thương mại điện tử; cách xuất hóa đơn trong ngày khi giao hàng chưa thành công; quy định xác thực chủ thể của người bán hàng ở nước ngoài khi bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới; giấy phép bán buôn, bán lẻ trên thương mại điện tử; thủ tục khuyến mại trực tuyến…

tp.hcm go vuong ve xu ly hoa don khi doanh nghiep bi bom hang hinh anh 1
Doanh nghiệp trao đổi những vướng mắc khi  bán hàng trên thương mại điện tử (Ảnh: Lệ Hằng)

Một trong những vấn đề doanh nghiệp có nhiều ý kiến là quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các giao dịch bán hàng trực tuyến, nhất là trường hợp khách hàng đặt hàng nhưng từ chối nhận khi giao hàng, thường được gọi là tình trạng “bom hàng”.

Đại diện Công ty Cổ phần Bismark cho biết, trong hoạt động bán hàng thông qua website, doanh nghiệp thường xuyên phát sinh tình trạng khách hàng đặt hàng nhưng không nhận khi hàng được giao đến. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về cách thức hạch toán đối với những trường hợp này.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc lập hóa đơn tại thời điểm giao hàng có thể phát sinh nhiều thủ tục xử lý, điều chỉnh nếu khách hàng từ chối nhận hàng. Với số lượng đơn hàng lớn mỗi ngày, vấn đề này làm tăng khối lượng công việc của bộ phận kế toán, ảnh hưởng đến quá trình vận hành và chi phí của doanh nghiệp.

Cũng liên quan đến nghĩa vụ hóa đơn và thuế, đại diện Công ty Nhật Nhật Tân phản ánh những khó khăn trong việc thống nhất thời điểm ghi nhận doanh thu, lập hóa đơn và xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp cho rằng cần có hướng dẫn cụ thể về mối quan hệ giữa các quy định kế toán, hóa đơn và thuế để hạn chế cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện, kê khai và quyết toán thuế.

tp.hcm go vuong ve xu ly hoa don khi doanh nghiep bi bom hang hinh anh 2
Ông Nguyễn Tiến Dũng -Phó Trưởng Thuế TP.HCM giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp về thời điểm lập hóa đơn bán hàng thương mại điện tử.  (Ảnh: ITPC)  

Giải đáp vướng mắc nêu trên, đại diện thuế TP.HCM cho biết, việc xác định thời điểm lập hóa đơn cần căn cứ vào tình trạng thực tế của giao dịch và thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đã thu được tiền hay chưa. 

Theo đó, đối với trường hợp hàng hóa mới được đưa đi giao nhưng giao dịch chưa hoàn tất, khách hàng chưa nhận hàng và doanh nghiệp chưa lập hóa đơn thì chưa phải xuất hóa đơn tại thời điểm hàng hóa đang trên đường giao. 

Trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn điện tử ngay khi khách hàng đặt hàng, sau đó khách hàng từ chối nhận hàng, doanh nghiệp có thể thực hiện điều chỉnh theo quy định về xử lý hàng bán bị trả lại.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hướng dẫn mới về tạm nộp thuế thu nhập cá nhân trên sàn thương mại điện tử
Hướng dẫn mới về tạm nộp thuế thu nhập cá nhân trên sàn thương mại điện tử

VOV.VN - Chi cục Thuế thương mại điện tử đề nghị các sàn giao dịch, nền tảng số tuyên truyền, hướng dẫn hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản trong thời gian chờ quy định mới được xem xét.

Hướng dẫn mới về tạm nộp thuế thu nhập cá nhân trên sàn thương mại điện tử

Hướng dẫn mới về tạm nộp thuế thu nhập cá nhân trên sàn thương mại điện tử

VOV.VN - Chi cục Thuế thương mại điện tử đề nghị các sàn giao dịch, nền tảng số tuyên truyền, hướng dẫn hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp đơn giản trong thời gian chờ quy định mới được xem xét.

Thuế thương mại điện tử: Những lỗi người bán online dễ mắc, khó gỡ
Thuế thương mại điện tử: Những lỗi người bán online dễ mắc, khó gỡ

VOV.VN - Thương mại điện tử phát triển nhanh kéo theo nhiều thay đổi trong quản lý thuế. Với người bán online, những lỗi như bỏ sót doanh thu, lẫn dòng tiền cá nhân, lập hóa đơn sai thời điểm hay thiếu chứng từ có thể khiến việc kê khai, đối chiếu và giải trình trở nên phức tạp, tốn thời gian.

Thuế thương mại điện tử: Những lỗi người bán online dễ mắc, khó gỡ

Thuế thương mại điện tử: Những lỗi người bán online dễ mắc, khó gỡ

VOV.VN - Thương mại điện tử phát triển nhanh kéo theo nhiều thay đổi trong quản lý thuế. Với người bán online, những lỗi như bỏ sót doanh thu, lẫn dòng tiền cá nhân, lập hóa đơn sai thời điểm hay thiếu chứng từ có thể khiến việc kê khai, đối chiếu và giải trình trở nên phức tạp, tốn thời gian.

Bán hàng online: Khi nào sàn thương mại điện tử nộp thay thuế, khi nào tự kê khai?
Bán hàng online: Khi nào sàn thương mại điện tử nộp thay thuế, khi nào tự kê khai?

VOV.VN - Hộ kinh doanh bán hàng online, bán tại cửa hàng hay kết hợp cả hai hình thức sẽ có cách kê khai thuế khác nhau. Nắm rõ quy định về doanh thu do sàn thương mại điện tử (TMĐT) khai thay và phần doanh thu phải tự kê khai sẽ giúp người kinh doanh thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định.

Bán hàng online: Khi nào sàn thương mại điện tử nộp thay thuế, khi nào tự kê khai?

Bán hàng online: Khi nào sàn thương mại điện tử nộp thay thuế, khi nào tự kê khai?

VOV.VN - Hộ kinh doanh bán hàng online, bán tại cửa hàng hay kết hợp cả hai hình thức sẽ có cách kê khai thuế khác nhau. Nắm rõ quy định về doanh thu do sàn thương mại điện tử (TMĐT) khai thay và phần doanh thu phải tự kê khai sẽ giúp người kinh doanh thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp