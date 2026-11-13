TP.HCM gỡ vướng về xử lý hóa đơn khi doanh nghiệp bị “bom hàng”

Tại hội nghị, các vấn đề được doanh nghiệp nêu ra gồm: nghĩa vụ thuế và thời điểm lập hóa đơn đối với giao dịch trực tuyến; trách nhiệm xác thực thông tin người bán trên sàn thương mại điện tử; cách xuất hóa đơn trong ngày khi giao hàng chưa thành công; quy định xác thực chủ thể của người bán hàng ở nước ngoài khi bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới; giấy phép bán buôn, bán lẻ trên thương mại điện tử; thủ tục khuyến mại trực tuyến…

Doanh nghiệp trao đổi những vướng mắc khi bán hàng trên thương mại điện tử (Ảnh: Lệ Hằng)

Một trong những vấn đề doanh nghiệp có nhiều ý kiến là quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các giao dịch bán hàng trực tuyến, nhất là trường hợp khách hàng đặt hàng nhưng từ chối nhận khi giao hàng, thường được gọi là tình trạng “bom hàng”.

Đại diện Công ty Cổ phần Bismark cho biết, trong hoạt động bán hàng thông qua website, doanh nghiệp thường xuyên phát sinh tình trạng khách hàng đặt hàng nhưng không nhận khi hàng được giao đến. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về cách thức hạch toán đối với những trường hợp này.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc lập hóa đơn tại thời điểm giao hàng có thể phát sinh nhiều thủ tục xử lý, điều chỉnh nếu khách hàng từ chối nhận hàng. Với số lượng đơn hàng lớn mỗi ngày, vấn đề này làm tăng khối lượng công việc của bộ phận kế toán, ảnh hưởng đến quá trình vận hành và chi phí của doanh nghiệp.

Cũng liên quan đến nghĩa vụ hóa đơn và thuế, đại diện Công ty Nhật Nhật Tân phản ánh những khó khăn trong việc thống nhất thời điểm ghi nhận doanh thu, lập hóa đơn và xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp cho rằng cần có hướng dẫn cụ thể về mối quan hệ giữa các quy định kế toán, hóa đơn và thuế để hạn chế cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện, kê khai và quyết toán thuế.

Ông Nguyễn Tiến Dũng -Phó Trưởng Thuế TP.HCM giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp về thời điểm lập hóa đơn bán hàng thương mại điện tử. (Ảnh: ITPC)

Giải đáp vướng mắc nêu trên, đại diện thuế TP.HCM cho biết, việc xác định thời điểm lập hóa đơn cần căn cứ vào tình trạng thực tế của giao dịch và thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đã thu được tiền hay chưa.

Theo đó, đối với trường hợp hàng hóa mới được đưa đi giao nhưng giao dịch chưa hoàn tất, khách hàng chưa nhận hàng và doanh nghiệp chưa lập hóa đơn thì chưa phải xuất hóa đơn tại thời điểm hàng hóa đang trên đường giao.

Trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn điện tử ngay khi khách hàng đặt hàng, sau đó khách hàng từ chối nhận hàng, doanh nghiệp có thể thực hiện điều chỉnh theo quy định về xử lý hàng bán bị trả lại.