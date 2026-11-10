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Cải chính

TP.HCM hoàn thành rà soát tài sản công dôi dư sau sắp xếp trong năm 2026

Thứ Ba, 17:35, 10/11/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 31 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Thành phố yêu cầu Sở Tài chính chủ trì rà soát toàn bộ trụ sở, nhà đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp ngay trong năm 2026.


UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp diễn ra thông suốt. TP.HCM chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát quy trình sang đánh giá kết quả công việc dựa trên dữ liệu số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, đồng thời bố trí nguồn lực tương ứng và kiểm soát quyền lực.

Các nhiệm vụ thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ cơ chế kiểm tra, giám sát. TP.HCM lấy hiệu quả vận hành bộ máy và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm căn cứ chính để đánh giá cán bộ và người đứng đầu.

Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tham mưu về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, chính sách thu hút nhân tài. Sở Tài chính bảo đảm nguồn lực, quản lý tài sản công và thúc đẩy tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Văn phòng UBND TP.HCM chủ trì cải cách thủ tục hành chính, khai thác dữ liệu liên thông để giảm các khâu xác minh, xác nhận trung gian. Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Công an TP phụ trách hạ tầng số, an toàn thông tin và ứng dụng AI hỗ trợ công vụ.

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UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp diễn ra thông suốt. (Ảnh minh họa: Hà An)

Đặc biệt, trong 31 nhiệm vụ cụ thể, UBND TP đề nghị trong năm 2026, Sở Tài chính chủ trì rà soát toàn bộ trụ sở, nhà đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp, phân loại theo phương án tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển hoặc bàn giao. TP.HCM yêu cầu khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc chậm có phương án xử lý gây lãng phí.

UBND các xã, phường, đặc khu phải hoàn tất rà soát phòng làm việc, bộ phận một cửa, trang thiết bị, đường truyền và chữ ký số để kịp thời đầu tư, nâng cấp. Sở Nội vụ phải hoàn thành việc tiếp nhận, chỉnh lý, phân loại, số hóa và lưu trữ tập trung hồ sơ, ưu tiên tài liệu liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Sở cũng phải rà soát chức năng, nhiệm vụ để xử lý tình trạng chồng chéo hoặc chia cắt trách nhiệm quản lý giữa cấp thành phố và cấp xã.

Sở Y tế được giao hoàn thành đề án sắp xếp, giảm đầu mối bệnh viện và phương án hợp nhất Trung tâm Giám định y khoa với Trung tâm Pháp y, đồng thời kiện toàn trạm y tế cấp xã, kết nối dữ liệu sức khỏe điện tử trên VNeID. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn tất việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập.

Ngay trong tháng 11, các sở, ngành và UBND xã, phường, đặc khu phải hoàn thành việc quán triệt và ban hành kế hoạch hành động cụ thể.

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Sáng kiến trong vận hành chính quyền hai cấp ở TP.HCM

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp, TP.HCM ghi dấu ấn bằng những sáng kiến linh hoạt, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo. Dẫu vậy, áp lực quá tải đang bủa vây cơ sở, đòi hỏi cấp thiết phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế thông qua Luật Đô thị đặc biệt để cỗ máy siêu đô thị vận hành bền vững.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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