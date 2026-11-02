TP.HCM hoàn thành việc thành lập Cơ quan giám sát VIFC-HCMC trước ngày 16/11

Theo văn bản này, UBND TP.HCM giao nhiệm vụ cho các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thiết lập bộ máy vận hành cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC). Đối với mô hình Cơ quan điều hành, UBND TP.HCM giao Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, Sở Nội vụ TP và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo để tổ chức triển khai hoạt động hiệu quả. Các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để nghiên cứu, đánh giá định kỳ nhằm đề xuất mô hình hoạt động hiệu quả, khả thi và tối ưu nhất cho VIFC-HCMC trong thời gian tới.

Tại AEF vừa qua, lãnh đạo UBND TP.HCM chúc mừng 10 thành viên mới của VIFC-HCMC

Về mô hình Cơ quan giám sát VIFC-HCMC, UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan điều hành VIFC-HCMC và các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 về phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ về thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam để tham mưu việc thành lập Cơ quan giám sát chuyên trách tại TP.HCM.

Cơ quan giám sát chuyên trách tại TP.HCM sẽ thực hiện giám sát trực tiếp, thường xuyên đối với các thành viên, hoạt động, sản phẩm và giao dịch diễn ra trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Việc này sẽ báo cáo và đề xuất trình UBND TP.HCM trước ngày 16/11.

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình tại VIFC-HCMC. Hiện nay, nhu cầu vốn cho hạ tầng của TP.HCM rất lớn. Giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu đầu tư công của TP.HCM ước tính khoảng 3,1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách dự kiến chỉ có thể đáp ứng khoảng 31% nhu cầu này.

VIFC-HCMC dự kiến hoàn thiện và ban hành các quy trình, quy chế liên quan đến việc tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11/2026.