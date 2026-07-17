TP.HCM huy động nguồn lực tư nhân cho loạt siêu dự án

Hàng loạt dự án tỷ USD

Nếu như trước đây, nguồn vốn phát triển hạ tầng là bài toán khó của TP.HCM khi ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu thì nay bức tranh đã thay đổi rõ nét. Từ khi có Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260, TP.HCM đã cụ thể hóa nhiều dự án để thu hút nhà đầu tư chiến lược theo hình thức PPP, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

Được mở rộng phân cấp, phân quyền, TP.HCM đã thể hiện rõ năng lực thực thi khi nhiều dự án được triển khai với tốc độ chưa từng có, từ khâu chuẩn bị đến khởi công.

Nhờ cơ chế thông thoáng, TP.HCM đã nhận được sự đồng hành của nhiều "đại bàng" như Vingroup, Thaco, Sun Group... với hàng loạt siêu dự án được triển khai.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng

Các dự án khởi công trong các đợt 19/8, 19/12/2025; 15/1, 30/4 và 1/7/2026 như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, Metro Bến Thành - Cần Giờ, Metro Bến Thành - Tham Lương, Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu... với tổng vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi đợt là minh chứng cho cam kết của doanh nghiệp.

Mới đây nhất là 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tổng vốn hơn 253.000 tỷ đồng (khoảng 9,6 tỷ USD).

Dự án Quảng trường và Trung tâm Hành chính có tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng

Các nhà đầu tư chiến lược cũng cam kết huy động tối đa nguồn lực về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản trị để bảo đảm tiến độ các dự án.

"Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư được TP.HCM tin tưởng giao phó cho các tập đoàn tư nhân lớn thực hiện, bao phủ các lĩnh vực từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa, di sản, logistic, giáo dục, kinh tế biển… thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước", ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group - đơn vị đầu tư nhiều dự án như Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc, Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, cây xanh Công viên Bến Bạch Đằng, Quảng trường và Trung tâm Hành chính cho biết.

"Chúng tôi ý thức sâu sắc đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm rất lớn. Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho TP.HCM hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới", ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO - đơn vị triển khai nhiều dự án metro và định hướng phát triển ngành công nghiệp đường sắt đô thị - khẳng định quyết tâm đồng hành cùng TP.

TP và doanh nghiệp đồng hành, cùng thắng lợi

Tại lễ phát động 150 ngày đêm quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, ngày 8/7 vừa qua, 15 nhà đầu tư chiến lược cùng UBND TP.HCM cam kết huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

15 nhà đầu tư chiến lược cùng UBND TP.HCM cam kết đồng hành nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng

TP.HCM đã và đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm về đường bộ, đường sắt, cao tốc và cầu giao thông. Nếu năm 2025, TP triển khai gần 20 tỷ USD vốn đầu tư thì từ đầu năm đến nay, các dự án mới trị giá khoảng 20 tỷ USD đã được khởi động. Dự kiến dịp 2/9 tới, TP sẽ tiếp tục triển khai thêm các dự án với tổng vốn khoảng 10 tỷ USD.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, giai đoạn 2026-2030, TP cần khoảng 3,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư nhưng ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Vì vậy, TP cần huy động thêm khoảng 2 triệu tỷ đồng từ khu vực tư nhân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Những dự án đã và sắp khởi công là minh chứng cho việc huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. TP.HCM đặt mục tiêu nâng tỷ trọng vốn đầu tư xã hội lên khoảng 35-40% GRDP và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp để cùng phát triển.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa các bạn và các bạn cũng đồng hành cùng với thành phố, đầu tư đúng tiến độ và chất lượng để chúng ta cùng hoàn thành nhiệm vụ, cùng win - win. Thành phố thắng lợi thì chính là các bạn thắng lợi để góp phần cho phát triển kinh tế của thành phố, của đất nước này", ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Đa dạng nguồn vốn, hài hòa lợi ích

TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, thành viên nhóm chuyên gia thuộc Công ty thiết kế quốc tế SOM xây dựng đồ án quy hoạch tổng thể khu đô thị Nam Sài Gòn cho biết, hơn 30 năm trước, TP đã thành công khi hợp tác với Tập đoàn CT&D (Đài Loan) để phát triển Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Theo ông, bài học này cần tiếp tục được phát huy.

Ông đề xuất cho phép nhà đầu tư tham gia ngay từ giai đoạn lập quy hoạch và cam kết nguồn lực tài chính; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng cần phải đảm bảo hài hòa lợi ích

Bên cạnh đó, TP.HCM cần huy động đội ngũ chuyên gia đủ mạnh để đàm phán với nhà đầu tư, bảo vệ lợi ích công cộng. Với các dự án metro, ông nhấn mạnh xây dựng chỉ là bước đầu; điều quan trọng là kết nối hạ tầng, phát triển TOD quanh nhà ga và thu hút đủ hành khách để bảo đảm khai thác hiệu quả , tránh tạo gánh nặng cho ngân sách.

"Nên lưu ý khi hợp tác công tư phải luôn luôn tỉnh táo ở vấn đề là hài hòa lợi ích công tư, không chỉ trong quá trình thực hiện dự án mà cả trong vấn đề vận hành về sau", KTS Ngô Viết Nam Sơn cho biết.

Những kết quả nổi bật gần đây trong việc huy động nguồn lực tư nhân trong phát triển hạ tầng tại TP.HCM không chỉ giúp TP sớm hình thành một hệ thống hạ tầng chiến lược. Đây còn là chỉ dấu, là pháo lệnh để TP bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, huy động được thêm nhiều kênh tiếp cận nguồn vốn để phát triển hạ tầng và các lĩnh vực khác.

Và niềm tin về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn nữa của đầu tàu TP.HCM càng có thêm cơ sở với việc Quốc hội sắp thông qua Luật Phát triển đô thị (tên cũ là Luật Đô thị đặc biệt) với nhiều cơ chế chính sách vượt trội và tư duy phân quyền triệt để cho TP.