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Cải chính

TP.HCM khởi công cải tạo rạch Văn Thánh với tổng vốn hơn 8.555 tỷ đồng

Thứ Hai, 15:26, 09/11/2026
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VOV.VN - Ngày 9/11, TP.HCM chính thức khởi công gói thầu đầu tiên thuộc dự án cải tạo rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây). Công trình dài khoảng 2,24 km, ảnh hưởng đến 1.077 hộ dân, dự kiến hoàn thành năm 2028 nhằm giải quyết ô nhiễm, chống ngập và chỉnh trang đô thị.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM. Trong đó, chi phí xây dựng hạ tầng hơn 1.740 tỷ đồng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng hơn 6.800 tỷ đồng.

Công trình dài khoảng 2,24 km, từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Các hạng mục chính gồm nạo vét lòng rạch, xây dựng kè bảo vệ bờ, hệ thống thoát nước, đường giao thông ven rạch, công viên, mảng xanh; xây mới cầu Phú An và nâng cấp một đoạn đường Ngô Tất Tố.

Gói thầu Xây lắp 1 khởi công lần này triển khai trên đoạn dài khoảng 410m, từ đường Võ Oanh đến khu vực cầu Văn Thánh 1, đồng thời thi công hệ thống thu gom nước thải toàn tuyến. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành thi công vào năm 2028.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (ảnh: Hà Khánh)

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết ô nhiễm môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước, chống ngập và kết nối hạ tầng giao thông. Khi hoàn thành, tuyến rạch sẽ được chỉnh trang đồng bộ, góp phần cải thiện cảnh quan và chất lượng sống của người dân.

"Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo diện mạo mới cho khu vực, bảo đảm thoát nước cho lưu vực khoảng 162 ha thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, phục vụ thu gom nước thải đưa về nhà máy xử lý và cải thiện toàn diện môi trường sống của người dân", ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng nói.

TP.HCM cải tạo rạch Văn Thánh 

Dự án ảnh hưởng đến 1.077 trường hợp, trong đó 749 hộ giải tỏa toàn phần và 328 hộ giải tỏa một phần. Chính quyền địa phương tập trung phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, vận động người dân đồng thuận để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

"Giải tỏa nhà trên kênh rạch, cho nên về vấn đề pháp lý cũng như vấn đề bảo đảm cho người dân thực sự rất khó khăn khi chúng tôi thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là làm sao bảo đảm cho việc tái định cư cũng như ổn định cuộc sống cho người dân. Qua đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc bàn giao mặt bằng nhằm thực hiện đảm bảo theo tiến độ của thành phố giao", bà Bùi Thị Hồng Quế- Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây (thuộc quận Bình Thạnh cũ) cho biết.

Người dân sinh sống dọc rạch Văn Thánh bày tỏ vui mừng khi dự án được khởi công sau thời gian chờ đợi. Ông Nguyễn Trung Giá, người dân Khu phố 35, phường Thạnh Mỹ Tây, một trong những người đầu tiên bàn giao mặt bằng cho dự án, nói:

"Hơn 30 năm qua, dòng kênh bị ô nhiễm nặng nề. Hôm nay, thành phố chính thức cho khởi công, bà con ven rạch vô cùng phấn khởi. Một môi trường xanh - sạch - đẹp, một thành phố văn minh chắc chắn không chỉ dành riêng cho cư dân ven rạch mà cho cả cộng đồng và môi trường đầu tư chung của thành phố.", ông Giá nói.

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Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu (ảnh: Hà Khánh)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh là sự kiện quan trọng trong công tác chỉnh trang đô thị. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 di dời khoảng 40.000 hộ dân ven kênh rạch, với tổng chiều dài khoảng 400 km, kinh phí dự kiến 400.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2031.

Ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành công trình theo hợp đồng, sớm đưa vào phục vụ người dân.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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