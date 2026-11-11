TP.HCM kích cầu kinh tế với “Vibrant HCMC – Shopping Season 2026”

Hoạt động này khởi động chuỗi mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm trên toàn thành phố trong giai đoạn cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Chương trình “Vibrant HCMC” là giải pháp trọng tâm của thành phố nhằm thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026.

Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ, VIFC-HCMC, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố ký kết hợp tác xây dựng phần mềm “Shopping Season in Vibrant HCMC” (Ảnh: BTC)

Đồng thời, đây cũng là bước triển khai ban đầu của định hướng phát triển hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ và kích cầu tổng thể giai đoạn 2026 – 2030, từng bước xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm mua sắm, dịch vụ và trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Tại thời điểm công bố, chương trình đã ghi nhận sự hưởng ứng của nhiều sở, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, với hơn 60 sự kiện quy mô lớn và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp.

Khách trải nghiệm dùng app mua hàng giảm giá tại sự kiện này (Ảnh: Thanh Giang)

Mạng lưới tham gia, kết nối gồm hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và hơn 5.000 điểm bán lẻ. Các doanh nghiệp, đối tác đã đề xuất, đăng ký khoảng 150 chương trình khuyến mại lớn, với tổng giá trị ưu đãi trên 270 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình khuyến mại tập trung “Vibrant HCMC – Shopping Season 2026”, các thương nhân tham gia được áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa lên đến 100%.

Cũng tại đây, diễn ra nghi thức ký kết hợp tác xây dựng phần mềm “Shopping Season in Vibrant HCMC” được thực hiện với sự tham gia của Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, VIFC-HCMC, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố.