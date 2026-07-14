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TP.HCM kiện toàn tổ công tác lập quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Thứ Ba, 09:48, 14/07/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tổ chức lập Quy hoạch tổng thể Thành phố, đồng thời huy động 26 chuyên gia đầu ngành tham gia phản biện, đóng góp ý kiến cho bản quy hoạch có tầm nhìn chiến lược 100 năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định kiện toàn Tổ công tác tổ chức lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng quy hoạch theo quy định. Theo quyết định, Tổ công tác gồm 21 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng.

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Tổ công tác tổ chức lập Quy hoạch nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng quy hoạch theo quy định.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Trương Trung Kiên làm Tổ phó thường trực. Các Tổ phó gồm Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ và Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM Hoàng Tùng. Việc kiện toàn Tổ công tác được thực hiện trong bối cảnh TP.HCM đang khẩn trương xây dựng một quy hoạch tổng thể có quy mô lớn, tính chất phức tạp, tích hợp các nội dung của quy hoạch cấp tỉnh và quy hoạch chung đô thị trên toàn bộ địa giới hành chính mới của Thành phố.

Điều phối, tích hợp các quy hoạch trên toàn địa bàn

Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM. Quá trình xây dựng quy hoạch phải bảo đảm đúng định hướng, mục tiêu, yêu cầu về nội dung, trình tự, thủ tục và tiến độ; đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, tích hợp và thống nhất theo quy định pháp luật. Tổ công tác cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những định hướng phát triển lớn của Thành phố; rà soát, cập nhật và tích hợp các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào Quy hoạch tổng thể.

Các nội dung cần được rà soát bao gồm định hướng phát triển vùng và liên vùng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cùng các vấn đề liên quan đến tổ chức không gian phát triển của thành phố.

tp.hcm kien toan to cong tac lap quy hoach tam nhin 100 nam hinh anh 2
Quy hoạch tổng thể TP.HCM được lập cho thời kỳ 2025-2050

Theo đề cương đã được phê duyệt, Quy hoạch tổng thể TP.HCM được lập cho thời kỳ 2025-2050, đồng thời nghiên cứu các định hướng chiến lược dài hạn với tầm nhìn 100 năm. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thành phố tổ chức lại không gian kinh tế, đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, giao thông và hệ thống hạ tầng xã hội sau quá trình mở rộng địa giới hành chính. Quy hoạch mới không chỉ giải quyết nhu cầu phát triển trong một giai đoạn cụ thể mà còn phải dự báo các xu hướng dài hạn về tăng trưởng dân số, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, giao thông công cộng và liên kết vùng. Đặc biệt, quy hoạch phải xử lý được mối quan hệ giữa khu vực đô thị trung tâm với các không gian công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị biển và các vùng sinh thái; hạn chế tình trạng quy hoạch phân mảnh, thiếu liên kết giữa các địa phương trước khi hợp nhất.

Huy động 26 chuyên gia đầu ngành

Song song với việc kiện toàn Tổ công tác, UBND TP.HCM đã thành lập Tổ chuyên gia hỗ trợ công tác lập Quy hoạch tổng thể Thành phố. Khác với Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối về mặt hành chính, Tổ chuyên gia có vai trò hỗ trợ, phản biện và đóng góp ý kiến chuyên môn sâu trong toàn bộ quá trình xây dựng quy hoạch. Tổ chuyên gia gồm 26 thành viên, do ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, làm Tổ trưởng. Quyết định thành lập có hiệu lực từ ngày 25/6/2026; Tổ chuyên gia tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thành viên Tổ chuyên gia là những nhà quản lý, kiến trúc sư, chuyên gia kinh tế, quy hoạch, hạ tầng, lịch sử, xã hội học, môi trường và kinh tế biển có nhiều kinh nghiệm. Trong đó có bà Phan Thị Mỹ Linh, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng; ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; các chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, Trần Du Lịch, Trần Hoàng Ngân, Võ Trí Thành, Vũ Thành Tự Anh và Cấn Văn Lực.

Tổ chuyên gia còn có sự tham gia của nhiều cán bộ từng trực tiếp quản lý công tác quy hoạch, xây dựng tại TP.HCM và khu vực phía Nam như các ông Võ Hoàng Ngân, Nguyễn Thanh Nhã, Trần Chí Dũng, Võ Kim Cương, Nguyễn Hữu Mạnh và Khương Văn Mười.

Ở lĩnh vực văn hóa, lịch sử, xã hội và môi trường có bà Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM; ông Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; ông Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cùng nhiều chuyên gia khác.

Đáng chú ý, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, được mời tham gia Tổ chuyên gia hỗ trợ lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM. Ông Ngô Viết Nam Sơn là chuyên gia quy hoạch đô thị quen thuộc với độc giả VOV.VN, nhiều lần trao đổi, phân tích về các vấn đề lớn trong quá trình phát triển TP.HCM như quy hoạch sông Sài Gòn, phát triển đô thị theo mô hình TOD, tổ chức không gian đô thị sau hợp nhất, Luật Đô thị đặc biệt và tái cấu trúc hệ thống cảng biển, logistics.

Trong các phân tích trên VOV.VN, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đặt con người ở vị trí trung tâm; gắn quy hoạch phát triển đô thị với thích ứng biến đổi khí hậu; tổ chức Thành phố theo mô hình đa cực, đa trung tâm và tăng cường kết nối giữa TP.HCM với toàn vùng Đông Nam Bộ.

Sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực được kỳ vọng giúp Quy hoạch tổng thể TP.HCM không chỉ dừng lại ở việc phân bổ đất đai hay xác định các dự án hạ tầng, mà trở thành một chiến lược phát triển dài hạn, có khả năng giải quyết đồng thời các bài toán về kinh tế, đô thị, giao thông, môi trường, văn hóa và chất lượng sống.

Nguyễn Tùng/VOV.VN
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