UBND TP.HCM giao UBND các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội và Khánh Hội (thuộc Quận 4 cũ) chủ trì công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trên địa bàn. Ba phường phối hợp với chủ đầu tư tiếp nhận, quản lý đất đã thu hồi và bàn giao mặt bằng theo từng khu vực, dự kiến từ ngày 26/11/2026.

Trước đó, các địa phương đã hoàn thành việc lập kế hoạch thu hồi đất và tổ chức họp với người có đất trong phạm vi dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và xây dựng công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ; Thông báo thu hồi đất được ban hành ngày 9/10 và hoàn tất việc gửi ngày 15/10. Theo kế hoạch, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư dự kiến diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 26/12/2026, sau khi phương án được phê duyệt.

Đường Tôn Thất Thuyết sẽ được mở rộng từ 7m lên 27m (ảnh: Hà An)

Với trường hợp người dân đồng ý thu hồi đất trước khi hết thời hạn thông báo và hồ sơ đủ điều kiện, các phường phấn đấu ban hành quyết định thu hồi đất từ ngày 26/11/2026. Với các trường hợp còn lại, quyết định thu hồi đất dự kiến được ban hành từ ngày 15/2/2027, sau khi hết thời hạn thông báo và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

UBND TP.HCM yêu cầu ba phường tập trung xử lý hồ sơ vướng mắc về nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất, đồng thời tổ chức đối thoại và giải quyết kiến nghị của người dân. Sở Xây dựng rà soát quỹ nhà, quỹ đất tái định cư, còn Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư dự án, sẽ tiếp nhận mặt bằng theo từng khu vực và phối hợp di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tiến độ, tổng hợp vướng mắc và báo cáo UBND TP.HCM để kịp thời xử lý.

Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Theo đó, đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường số 1 đến đường Trương Đình Hợi) dài hơn 3,4 km sẽ được mở rộng từ 7m (2 làn xe) lên 27m, đáp ứng 6 làn xe. Dự án còn bao gồm xây mới một cây cầu bắc qua rạch Nguyễn Kiệu (rộng 27m); xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ Kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu; bố trí các bến cập tàu phục vụ giao thông thủy nội địa; đồng thời xây dựng tuyến đường quy hoạch số 1 dài 185m, rộng 28m. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ; cải tạo và mở rộng cầu Nguyễn Kiệu lên 25m, đáp ứng 6 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 5.554 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư chiếm hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng đến gần 600 hộ dân, trong đó có hơn 460 hộ giải tỏa trắng. Cụ thể phường Khánh Hội có 28 hộ; phường Xóm Chiếu có 126 hộ (100 hộ giải tỏa trắng, 26 hộ giải tỏa một phần); phường Vĩnh Hội có 444 hộ (333 hộ giải tỏa trắng, 111 hộ giải tỏa một phần). Được biết, dự án cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết từng được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2016, với tổng vốn dự kiến hơn 730 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng được tách thành dự án riêng khoảng 1.466 tỷ đồng. Tuy nhiên, do gặp nhiều vướng mắc nên dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai. Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ với dự án cầu đường Nguyễn Khoái mà TP.HCM đang thực hiện, góp phần chỉnh trang đô thị, tăng năng lực giao thông và giảm ùn tắc trên các hướng di chuyển từ khu Nam vào trung tâm thành phố.