Dự án được triển khai tại phường An Khánh, gồm 4 dự án thành phần: Hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan; Trung tâm hành chính Thành phố; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và Quảng trường trung tâm Thành phố.

Dự án quảng trường và trung tâm hành chính ở Thủ Thiêm đang triển khai (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án là 29.616 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm hành chính Thành phố có quy mô 30 tầng, 2 tầng hầm và tum kỹ thuật, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 389.100 m².

Dự án hướng đến hình thành tổ hợp hành chính hiện đại, tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; đồng thời phát triển không gian xanh, không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan khu vực trung tâm Thủ Thiêm.

Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Sun Group). Việc thanh toán theo hợp đồng BT dự kiến kết hợp quỹ đất và ngân sách Thành phố theo quy định.

Dự án Trung tâm hành chính mới và Quảng trường trung tâm TP.HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang được đẩy mạnh thi công kết cấu ngầm và móng cọc sau hơn 6 tháng khởi công (từ ngày 29/4/2026). Trong đó, khối Trung tâm hành chính (rộng 7,84 ha) đang triển khai kết cấu ngầm, dự kiến hoàn thành đào tầng hầm trước Tết Nguyên đán 2027. Khối hành chính phục vụ khoảng 6.000 - 8.000 cán bộ, công chức và khoảng 1.500 - 2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày.