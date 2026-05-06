TP.HCM tăng kỷ luật, thay thế nhà thầu yếu để thúc đẩy giải ngân đầu tư công 2026

UBND TP.HCM xác định giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển KT-XH của Thành phố; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền); gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phòng, chống thất thoát, lãng phí.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND phường, xã và đặc khu Côn Đảo trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về kết quả phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị mình.

Đặc biệt, TP chỉ đạo tổ chức rà soát toàn bộ danh mục dự án, kiên quyết xử lý tình trạng dàn trải, kéo dài, “vốn chờ dự án”; tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, điều chỉnh giá.

TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% trong năm 2026

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời thay thế cán bộ, nhà thầu, đơn vị tư vấn yếu kém, chậm tiến độ.

Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu UBND TP.HCM điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2026; rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng tình hình giải ngân; tham mưu các giải pháp điều hành kịp thời; phối hợp Kho bạc Nhà nước khu vực II công khai tình hình giải ngân theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai, thủ tục giao đất, cho thuê đất; phối hợp kiểm soát nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát tiến độ thi công, năng lực nhà thầu; hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi có biến động giá vật liệu theo quy định; tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, an toàn lao động.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương rà soát, bảo đảm sự phù hợp của các dự án với quy hoạch; rút ngắn thời gian thẩm định, điều chỉnh quy hoạch phục vụ triển khai dự án.

Các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý; chủ động tháo gỡ vướng mắc tại công trường; chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, khối lượng và giải ngân.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trong tháng 5/2026; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 25 hàng tháng; hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, tính đến 15/4, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã giải ngân là 14.341 tỷ đồng, đạt 11,7% kế hoạch vốn được UBND TP phân bổ và đạt 10% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.