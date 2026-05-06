中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM tăng kỷ luật, thay thế nhà thầu yếu để thúc đẩy giải ngân đầu tư công 2026

Thứ Tư, 15:46, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

UBND TP.HCM xác định giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển KT-XH của Thành phố; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền); gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phòng, chống thất thoát, lãng phí.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND phường, xã và đặc khu Côn Đảo trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về kết quả phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị mình.

Đặc biệt, TP chỉ đạo tổ chức rà soát toàn bộ danh mục dự án, kiên quyết xử lý tình trạng dàn trải, kéo dài, “vốn chờ dự án”; tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, điều chỉnh giá.

tp.hcm tang ky luat, thay the nha thau yeu de thuc day giai ngan dau tu cong 2026 hinh anh 1
TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% trong năm 2026

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời thay thế cán bộ, nhà thầu, đơn vị tư vấn yếu kém, chậm tiến độ.

Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu UBND TP.HCM điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2026; rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt; tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng tình hình giải ngân; tham mưu các giải pháp điều hành kịp thời; phối hợp Kho bạc Nhà nước khu vực II công khai tình hình giải ngân theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai, thủ tục giao đất, cho thuê đất; phối hợp kiểm soát nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát tiến độ thi công, năng lực nhà thầu; hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi có biến động giá vật liệu theo quy định; tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, an toàn lao động.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương rà soát, bảo đảm sự phù hợp của các dự án với quy hoạch; rút ngắn thời gian thẩm định, điều chỉnh quy hoạch phục vụ triển khai dự án.

Các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý; chủ động tháo gỡ vướng mắc tại công trường; chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, khối lượng và giải ngân.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trong tháng 5/2026; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ trước ngày 25 hàng tháng; hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM, tính đến 15/4, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã giải ngân là 14.341 tỷ đồng, đạt 11,7% kế hoạch vốn được UBND TP phân bổ và đạt 10% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: tăng kỷ luật đầu tư công TP.HCM thay thế nhà thầu yếu kém giải ngân vốn đầu tư công TP.HCM đẩy nhanh tiến độ dự án TP.HCM 6 rõ trong đầu tư công
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thúc đẩy đầu tư công: Chấm KPI cho từng cán bộ
Thúc đẩy đầu tư công: Chấm KPI cho từng cán bộ

VOV.VN - Nếu tổ chức đơn vị không triển khai được, không thực hiện được các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, đã được bố trí vốn, không giải ngân được, không triển khai hiệu quả thì sẽ đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp.

Thúc đẩy đầu tư công: Chấm KPI cho từng cán bộ

Thúc đẩy đầu tư công: Chấm KPI cho từng cán bộ

VOV.VN - Nếu tổ chức đơn vị không triển khai được, không thực hiện được các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, đã được bố trí vốn, không giải ngân được, không triển khai hiệu quả thì sẽ đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp.

Còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương giải ngân đầu tư công thấp
Còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Năm 2026, tổng vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 35,5% tổng chi ngân sách, được kỳ vọng là động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, giải ngân mới đạt hơn 12%, trong khi vẫn còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương dưới mức bình quân, cho thấy tiến độ còn nhiều điểm nghẽn.

Còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương giải ngân đầu tư công thấp

Còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Năm 2026, tổng vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 35,5% tổng chi ngân sách, được kỳ vọng là động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, giải ngân mới đạt hơn 12%, trong khi vẫn còn 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương dưới mức bình quân, cho thấy tiến độ còn nhiều điểm nghẽn.

70% vốn đang treo: Đầu tư công đang tắc ở đâu?
70% vốn đang treo: Đầu tư công đang tắc ở đâu?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện danh mục sớm, siết kỷ luật đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn để nâng hiệu quả đầu tư công giai đoạn 2026-2030

70% vốn đang treo: Đầu tư công đang tắc ở đâu?

70% vốn đang treo: Đầu tư công đang tắc ở đâu?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện danh mục sớm, siết kỷ luật đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn để nâng hiệu quả đầu tư công giai đoạn 2026-2030

ĐBQH: Dự án đầu tư công không phải là “chùm khế ngọt”
ĐBQH: Dự án đầu tư công không phải là “chùm khế ngọt”

VOV.VN - Trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội, vấn đề nâng cao hiệu quả đầu tư công trở thành tâm điểm thảo luận. Những thuật ngữ trực diện như “chùm khế ngọt” của tham nhũng hay “nghịch lý giá tài nguyên” đã được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra.

ĐBQH: Dự án đầu tư công không phải là “chùm khế ngọt”

ĐBQH: Dự án đầu tư công không phải là “chùm khế ngọt”

VOV.VN - Trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội, vấn đề nâng cao hiệu quả đầu tư công trở thành tâm điểm thảo luận. Những thuật ngữ trực diện như “chùm khế ngọt” của tham nhũng hay “nghịch lý giá tài nguyên” đã được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp