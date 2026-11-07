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TP.HCM tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, vốn chuyển đổi xanh

Thứ Bảy, 14:18, 07/11/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 7 và 8/11, tại TP.HCM, Báo Tuổi trẻ, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu- Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 với chủ đề: “Chuyển đổi xanh- Hiệu quả bền vững”.

Ngày hội với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và kết nối cộng đồng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. 

Điểm nhấn của Ngày hội là mang đến không gian trải nghiệm mô phỏng một xã hội xanh thu nhỏ, nơi người dân trực tiếp khám phá các sáng kiến, công nghệ, sản phẩm chuyển đổi xanh được ứng dụng trong đời sống, sản xuất. Đặc biệt, chương trình “Đổi rác tái chế nhận quà” khuyến khích người dân thu gom, phân loại và mang rác tái chế sạch.

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Đại biểu ấn nút khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 (Ảnh: Quang Định)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Minh Thạnh- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới, song phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

 Thành phố xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba trụ cột chiến lược, trong đó hướng đến mục tiêu 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030.

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Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Quang Định)

Ông  Bùi Minh Thạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi xanh thành những chương trình, dự án và chỉ tiêu có thể đo lường. Thành phố cũng  tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nguồn vốn chuyển đổi xanh.

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Đại biểu dự ngày hội (Ảnh: Quang Định)

Mỗi ngày, TP.HCM phát sinh khoảng 14.000 tấn rác thải, bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 1kg rác. Từ thực tế này, thành phố xác định kinh tế tuần hoàn là hướng đi chiến lược, từng bước chuyển từ mô hình khai thác, sử dụng rồi thải bỏ sang sử dụng hiệu quả, tái sử dụng và tái chế tài nguyên. Rác thải cần từng bước trở thành tài nguyên, trong đó phụ phẩm của ngành sản xuất này có thể trở thành nguyên liệu cho ngành sản xuất khác. Thành phố sẽ thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, phát triển công nghiệp tái chế, xử lý rác phát điện, khu công nghiệp sinh thái và logistics xanh.

Dịp này, Ban tổ chức phát động Cuộc thi “Mizuiku 2026 – Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai”, dành cho học sinh tiểu học và giáo viên tiểu học trên toàn quốc.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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