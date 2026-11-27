Tại Chỉ thị 31-CT/TU, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xác định, thời gian còn lại của năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ cả năm và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng kiểm tra thực tế, tập trung giải quyết công việc tại cơ sở và giảm hội họp, báo cáo không cần thiết. Kết quả, tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ là căn cứ đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và người đứng đầu vào cuối năm.

Thành phố yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, chậm triển khai, xác định rõ trách nhiệm, phương án và thời hạn giải quyết từng dự án. Các dự án có khả năng khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng được ưu tiên xử lý. Thành phố cũng yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất công theo tiến độ đã đề ra, đồng thời đẩy nhanh triển khai Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách đã được ban hành.

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 (ảnh: Hà An)

Các đơn vị phải hoàn tất điều kiện để khởi công trong tháng 12/2026 các tuyến đường sắt đô thị đã xác định trong chương trình công tác. Thành phố đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội và các dự án trực tiếp phục vụ đời sống người dân.

Tiếp tục rà soát, khắc phục những bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết khó khăn của cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số đến hạn trong năm 2026; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, bảo đảm hiệu quả thực chất, an toàn, thông suốt.

Ngoài ra, Thành ủy cũng yêu cầu tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động tổng kết năm 2026, chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm 2027.