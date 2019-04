​TPHCM thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với bang NSW, Australia

TPHCM hôm nay ký bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với bang New South Wales (NSW), để đẩy mạnh quan hệ hợp tác đa dạng với một trong những bang có tiềm lực kinh tế lớn nhất của Australia.

Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Australia.

Trong chương trình làm việc hôm nay, đồng chí Nguyễn Thành Phong, đại diện cho Ủy ban nhân dân TPHCM và ông John Barilaro, Phó Thủ hiến, Bộ trưởng phụ trách vùng kiêm Bộ trưởng công nghiệp và thương mại của bang New South Wales đã ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Phát biểu tại lễ ký, ông Barilaro khẳng định “Việc Việt Nam, quốc gia có tầng lớp trung lưu phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á đang tạo ra nhu cầu lớn về các sản phẩm chất lượng cao, các hàng hóa, dịch vụ từ các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo của bang New South Wales”.

Ông Barilaro cho biết việc bang New South Wales và TPHCM ký bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy hai bên hợp tác trong lĩnh vực thương mại, giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực, năng lượng, nông nghiệp và thực phẩm, khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghệ và thông tin, du lịch và đầu tư trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và kinh doanh”.



Trong năm qua, quan hệ giữa bang New South Wales và Việt Nam phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Chỉ tính riêng lượng hàng hóa của bang xuất khẩu sang Việt Nam trong năm 2018 tăng 31%, đạt 990 triệu đô la Australia. Trên đà phát triển đó, bang New South Wales hy vọng, việc thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với TPHCM, đầu tàu kinh tế của Việt Nam sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa hai bên.

Trước đó, vào ngày hôm qua, đồng chí Nguyễn Thành Phong cùng đoàn đại biểu của TPHCM đã tới thăm và làm việc tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Trong buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, TPHCM xác định hoạt động đối ngoại đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng vì vậy trong những năm qua, TPHCM luôn chú trọng công tác này. Việc ký bản ghi nhớ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với bang New South Wales sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thành phố đạt được mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh vào năm 2030 và trở thành trung tâm kinh tế tài chính của khu vực Đông Nam Á.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, trong chuyến công tác tới Australia lần này, đoàn đại biểu TPHCM tập trung thúc đẩy kết nối để cùng hợp tác với thành phố trong 3 lĩnh vực. Thứ nhất là hỗ trợ thành phố xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Thứ hai là cùng với thành phố triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh. Và thứ ba là cùng tham gia vào kế hoạch xây dựng khu đô thị sáng tạo trên cơ sở 3 quận là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.

Trong buổi làm việc, đồng chí Trịnh Đức Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales cho biết, sau khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược vào năm ngoái, quan hệ giữa hai nước phát triển nhanh chóng. Chỉ tính riêng trong ba tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 4%, đạt 1,7 tỷ đô la Australia. Riêng mặt hàng chiến lược như than tăng 148% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư trực tiếp của Australia vào Việt Nam và các tỉnh phía Nam và TPHCM từ đầu năm đến giờ cũng đang trên đà tăng.

Tổng lãnh sự Trịnh Đức Hải cũng thông tin, trong bối cảnh quan hệ chính trị giữa hai nước đang phát triển thuận lợi và quan hệ giữa bang New South Wales với TPHCM phát triển tốt, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã tích cực làm việc với phía bạn để tìm cơ hội thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ giữa bang New South Wales với TPHCM.

Sau một năm thảo luận, hai bên đã đi đến thống nhất về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mới giữa bang New South Wales và TPHCM để từ đó làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh phía Nam của Việt Nam. Đặc biệt sau khi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) có hiệu lực từ cuối năm ngoái, ngày càng nhiều doanh nghiệp Australia, trong đó có các doanh nghiệp của bang New South Wales quan tâm, tìm hiểu và muốn đầu tư, hợp tác với Việt Nam.

Trước khi tới làm việc tại Tổng lãnh sự ngày hôm qua, đồng chí Nguyễn Thành Phong cùng đoàn đại biểu TPHCM cũng đã tới thăm và làm việc tại trường Đại học Công nghệ Sydney và Trung tâm khởi nghiệp Sydney để tìm hiểu về việc xây dựng nguồn nhân lực cho cách mạng công nghệ 4.0 và tìm hiểu chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp./.