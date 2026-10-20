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TP.HCM thu hồi gần 19,2 ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ

Thứ Ba, 17:15, 20/10/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM quyết định thu hồi gần 19,2 ha đất tại Khu Công nghệ cao do Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn thuê để thực hiện dự án Công viên Thiên niên kỷ. Nguyên nhân do dự án đã chấm dứt hoạt động và doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi khu đất rộng 191.928,85 m² (gần 19,2 ha) tại các lô G8-1, G11-1, G12-1, E7-1 và E7-2 thuộc Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức cũ).

Đây là khu đất được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn thuê theo hợp đồng ký ngày 26/6/2017 để thực hiện dự án “Xây dựng Công viên Thiên niên kỷ”.

Theo UBND TP.HCM, việc thu hồi đất được thực hiện do dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động và Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn có văn bản tự nguyện trả lại đất, căn cứ các quy định tại Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

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Cổng Khu Công nghệ cao TP.HCM (ảnh: Hà An)

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định diện tích, ranh giới và tài sản gắn liền với đất; lập biên bản tiếp nhận, bàn giao khu đất theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao có trách nhiệm quản lý chặt chẽ khu đất, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép. Việc khai thác, sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư mới phải tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư còn lại, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phối hợp với Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan rà soát nguồn gốc, giá trị tài sản, xem xét kiến nghị của doanh nghiệp theo quy định, bảo đảm không làm phát sinh nghĩa vụ ngân sách khi chưa đủ cơ sở pháp lý.

Cùng với đó, các bên thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất, xác định và xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh. Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn có trách nhiệm hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai còn phải nộp (nếu có), phối hợp kiểm kê tài sản, bàn giao đất và các giấy tờ liên quan.

Thuế TP.HCM được giao xác định thời điểm chấm dứt nghĩa vụ tiền thuê đất, số tiền còn phải nộp và xử lý các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo quyết định, việc thu hồi đất có hiệu lực từ ngày 26/10/2026.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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