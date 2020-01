TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu nhờ đột phá cải cách hành chính.

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, các nguồn thu thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh do thực hiện Hiệp định Thương mại tự do (FTA), thì việc giao chỉ tiêu tăng thu rất lớn là nhiệm vụ rất nặng nề, đặc biệt đối với ngành thuế, hải quan thành phố. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhờ có sự đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính, thu ngân sách năm nay của thành phố đạt hơn 409.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu trên 2,7%%, tăng so với cùng kỳ hơn 8,2%.



Đến hết tháng 11/2019, Cục Hải quan TPHCM đã thu đạt hơn 109.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao khoảng 300 tỷ đồng. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với những năm trước khi số thu của Hải quan TPHCM thường căng thẳng đến ngày cuối cùng của năm.

Thu ngân sách năm nay của TPHCM đạt hơn 409.000 tỷ đồng.

Có được con số ấn tượng trên, ngành Hải quan đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường đối thoại doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách. Trong đó, điều khiến doanh nghiệp hài lòng nhất là việc cải cách thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Trí, ở Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex cho biết, trước đây phải mất nửa ngày để đến cảng Cát Lái làm thủ tục hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, nay chỉ mất 15-30 phút làm thủ tục qua mạng, doanh nghiệp đã có thể chủ động nhận hàng hóa kể cả ngày, đêm. Không chỉ tiết giảm được thời gian, mà mỗi tháng Công ty Y dược Vimedimex còn tiết kiệm được chi phí từ 100-200 triệu đồng cho các chi phí lưu kho, lưu bãi.

“Trước đây, những lô hàng đó thay vì sáng hôm sau tôi mới mang hồ sơ lên hải quan tại cảng làm thủ tục, chiều tối mới mang hàng được thì bây giờ trong đêm có thể làm thủ tục tờ khai, thông quan hàng hóa luôn, khoảng 10h tối xe tôi có thể vào lấy hàng về” - ông Trí nói.

Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai chương trình hải quan điện tử, dịch vụ công trực tuyến đối với 15 thủ tục hành chính, triển khai hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động... và chống ùn tắc tại Cảng Cát Lái, mà nhiều doanh nghiệp chọn Hải quan ở TPHCM làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu nhờ đột phá cải cách hành chính.

Ông Trần Việt Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 cho rằng: “Để đạt kết quả trên đây là sự nỗ lực của chúng tôi với tinh thần phục vụ doanh nghiệp, dám nghĩ dám làm. Chúng tôi đưa ra các chương trình đột phá trong cải cách thủ tục hành chính có tầm nhìn xa, không chỉ trong năm 2019 mà nhiều năm tiếp theo để làm sao tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Qua chương trình đối thoại với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các doanh nghiệp đánh giá cao chương trình cải cách thủ tục hành chính của ngành hải quan.”

Đối với thu thuế nội địa, năm 2019 thu được hơn 268.000 tỷ đồng đạt gần 98,6% chỉ tiêu đề ra. Theo ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng, phụ trách Cục thuế TPHCM, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Nhất là trong việc hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế, gắn với điện tử hoá các thủ tục hành chính. Ngành thuế thành phố cũng đa tập trung đôn đốc thu hồi nợ thuế; nếu phát hiện doanh nghiệp, hộ kinh doanh chây ỳ thì quyết liệt áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Ngành thuế tập trung giải pháp kiểm tra kiểm soát kê khai thuế, thanh kiểm tra chống thất thu ngân sách, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có sự rủi ro cao trong chấp hành nghĩa vụ thuế, tập trung thanh tra theo chuyên đề… Và bắt đầu từ tháng 10/2019, cán bộ công chức Cục Thuế TPCHM phải làm thêm thứ 7. Riêng 2 tuần cuối năm, các đơn vị trực thuộc tăng cường làm thêm cả ngày Chủ Nhật.

Nhận xét về nỗ lực của ngành thuế trong năm nay, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định: “Chúng ta ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của Cục thế thành phố ngành thuế, hải quan, kho bạc thành phố và Sở Tài chính thành phố có những tham mưu đề xuất, đôn đốc quyết liệt đeo bám các giải pháp để đôn đốc thu. Chúng ta không thể kể đến sự nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp đóng góp vào sự tăng trưởng này của thành phố.”

PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho rằng, vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 là biểu hiện của nền kinh tế ổn định và phát triển của thành phố mang tên Bác. Với tiềm năng, năng lực, truyền thống và kinh nghiệm hiện có, kinh tế thành phố có thể tăng tốc hơn nữa. Tuy nhiên, để phát huy tốt nguồn lực này, thì các Bộ, ngành Trung ương phải có cơ chế, chính sách nuôi dưỡng tốt nguồn thu ở TP.HCM.

“Với thành phố có hiệu quả sử dụng vốn cao như TPHCM thì chúng ta cần tăng đầu tư cho những nơi có hiệu suất sinh lợi cao. Thời gian tới, Trung ương cần xem xét và trình cho Quốc hội điều chỉnh tăng lỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho thành phố từ 18% lên 24% để thành phố sẽ có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho ngân sách chung của cả nước” - PGS.TS Trần Hoàng Ngân kiến nghị.

Bước sang năm mới 2020, TP.HCM vẫn lấy cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh để có nguồn thu tốt hơn./.