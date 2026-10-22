TP.HCM tính thu phí khi chuyển nhượng nhà đất trong khu vực TOD

Theo cơ quan soạn thảo, đầu tư đường sắt địa phương và nâng cấp hạ tầng làm tăng giá trị đất đối với các bất động sản hiện hữu. Dự thảo đề xuất thu 1% giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc bất động sản với tổ chức, cá nhân trong khu vực này.

Mức 1% được đề xuất trên cơ sở phân tích giá trị tăng thêm do TOD có thể chiếm 10-20% giá trị chuyển nhượng và Nhà nước điều tiết 5-10% phần tăng thêm này.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đi vào hoạt động

Dự thảo quy định nguyên tắc không điều tiết phần giá trị tăng do biến động thị trường hoặc hoạt động đầu tư của người dân.

Khoản thu được thực hiện ngoài thuế chuyển nhượng bất động sản và nộp cùng thời điểm kê khai nghĩa vụ tài chính của giao dịch.

Nghĩa vụ nộp 1% phát sinh tại lần chuyển nhượng đầu tiên đủ điều kiện kể từ thời điểm khu vực TOD bắt đầu áp dụng khoản thu. Việc thu tiền chỉ thực hiện một lần với mỗi bất động sản. Thành phố không áp dụng hồi tố với các giao dịch đã hoàn thành hợp pháp trước thời điểm khoản thu có hiệu lực.

Cơ quan chức năng cũng không áp dụng mức 1% với bất động sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng với phần giá trị đất tăng thêm do tăng diện tích sàn xây dựng nhằm tránh thu trùng.

Nguồn thu trên sẽ nộp ngân sách Nhà nước, hạch toán riêng và ưu tiên phát triển đường sắt địa phương, hạ tầng kết nối TOD.

Theo phương án lấy ý kiến, TP.HCM đề xuất 5 khoản thu nhằm điều tiết một phần giá trị tăng thêm phát sinh từ TOD gồm: - Khoản thu đối với diện tích sàn xây dựng tăng thêm, áp dụng khi chủ đầu tư hoặc người sử dụng đất được phép tăng hệ số sử dụng đất, diện tích sàn so với chỉ tiêu quy hoạch ban đầu. - Khoản thu từ giá trị đất tăng thêm do thay đổi mục đích, chức năng sử dụng đất hoặc lợi thế tiếp cận liên khu vực nhờ đường sắt đô thị và nhà ga mang lại. - Khoản thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt địa phương (áp dụng với các đối tượng được giao, cho thuê hoặc khai thác thương mại, dịch vụ tại nhà ga, depot, bãi đỗ xe và những không gian gắn trực tiếp với hạ tầng đường sắt). - Phí kết nối giao thông công cộng được áp dụng với các dự án, công trình có quyền kết nối trực tiếp, dành riêng hoặc có kiểm soát với nhà ga. - Phí cải thiện hạ tầng, do các dự án, công trình hưởng lợi đóng góp nhằm chia sẻ một phần chi phí đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống hạ tầng dùng chung tại khu vực TOD.