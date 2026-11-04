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TP.HCM yêu cầu bàn giao mặt bằng cao tốc về miền Tây vào cuối tháng 3/2027

Thứ Tư, 16:42, 04/11/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức PPP. Thành phố yêu cầu hoàn thành bồi thường và bàn giao mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, UBND xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phối hợp đẩy nhanh việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý từng công việc, thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc để bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

Thành phố yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi. Chính quyền địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình thực hiện.

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Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố-Trung Lương-Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.120 tỷ đồng (Ảnh: Hà An)

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ. Sở phối hợp với UBND xã Tân Nhựt và các đơn vị liên quan hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Với những vướng mắc vượt thẩm quyền, sở tổng hợp và đề xuất UBND TP.HCM xem xét, giải quyết.

Sở Tài chính rà soát nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hướng dẫn việc ứng trước, thanh toán, quyết toán, hoàn trả hoặc khấu trừ khoản kinh phí do doanh nghiệp dự án bố trí.

Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận có trách nhiệm cung cấp hồ sơ pháp lý, tài liệu kỹ thuật và thông tin về ranh giới thu hồi đất. Doanh nghiệp phải bố trí đủ kinh phí và ứng trước theo phương án được phê duyệt để bảo đảm tiến độ chi trả, đồng thời phối hợp với địa phương di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố-Trung Lương-Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.120 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 19/12/2025 theo phương thức đối tác công tư (PPP), sử dụng vốn doanh nghiệp và huy động, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả đại diện đứng đầu.

Dự án có tổng chiều dài 96 km, đi qua TP.HCM 1,8km, Tây Ninh khoảng 28,4km và qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp khoảng 66km.

Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương có quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố-Trung Lương-Mỹ Thuận dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028. Tuy nhiên, hồi tháng 6/2026, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, phía doanh nghiệp cho biết đang nỗ lực để rút ngắn tiến độ 6 tháng. 

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Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng

VOV.VN - Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình “cao tốc số”.

T

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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