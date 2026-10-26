TP.HCM yêu cầu làm rõ việc chậm trễ với các khu đất dự kiến đấu giá

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và các đơn vị liên quan phải xác định rõ tình trạng pháp lý, điều kiện đấu giá, công việc tồn đọng, nguyên nhân chậm trễ, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng khu đất. Đồng thời, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện theo quy định.

TP.HCM dự kiến đấu giá nhiều khu đất trong năm 2026 (Ảnh: Duy Phương)

Các đơn vị liên quản phải kiểm tra chặt chẽ hồ sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt; bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất về thông tin, số liệu và căn cứ pháp lý, phù hợp với hiện trạng, quy hoạch và phương án sử dụng đất được phê duyệt. Đồng thời, chủ động phối hợp, hướng dẫn rõ ràng nội dung cần bổ sung, hạn chế tình trạng hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần. Việc tổ chức đấu giá phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố được giao xây dựng bảng theo dõi tiến độ từng khu đất, xác định các mốc hoàn thành hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và tổ chức đấu giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xử lý các trường hợp chậm tiến độ hoặc vướng mắc kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026.