Tranh cãi việc đưa dịch vụ đòi nợ vào ngành nghề cấm kinh doanh

Thảo luận tại hội trường về Luật Đầu tư (sửa đổi), bên cạnh nhiều ý kiến phản đối việc đưa dịch vụ đòi nợ vào danh mục cấm, cũng có ý kiến cho rằng nên cấm, bởi hệ thống tư pháp từ tòa án, viện kiểm sát của nước ta còn nhiều hạn chế trong việc xử lý các vụ việc dạng này.

Đại biểu Lê Công Nhường (đoàn Bình Định) cho rằng, việc đưa dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh cho thấy quan điểm việc gì ta không quản được thì cấm. Trong khi dịch vụ này là nhu cầu có thực của các công ty, doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và phân công lao động.

Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận (đại biểu đoàn Ninh Thuận). (Ảnh: Quốc hội).

Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc công an tỉnh Ninh Thuận (đại biểu đoàn Ninh Thuận) khẳng định, phải nói rằng đòi nợ là một vấn đề khó trong giao dịch dân sự hoặc hợp đồng kinh tế, bởi vì nếu sản xuất kinh doanh thuận lợi sòng phẳng thì không phát sinh nợ chỉ khi sản xuất kinh doanh thua lỗ, người nợ không có điều kiện và thiếu thiện chí trả nợ thì mới phát sinh nợ.

Luật đầu tư năm 2014 quy định kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên qua quá trình thực hiện thực tế, bên cạnh những doanh nghiệp chấp hành nghiêm pháp luật, một số tổ chức, cá nhân đã không tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh, cũng như những quy định của pháp luật có liên quan.

“Khi kinh doanh dịch vụ đòi nợ dẫn đến phát sinh nhiều hệ quả tiêu cực đối với xã hội do khó khăn trong việc đòi nợ nên những hành vi vi phạm phổ biến của dịch vụ đòi nợ là bên đòi nợ đã tìm cách thu giữ, hủy hoại tài sản trái pháp luật hoặc có hành vi đe dọa trấn áp khủng bố tinh thần gây hoang mang cho con nợ. Nhiều nơi xuất hiện tình trạng lợi dụng đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ để biến tướng thành các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản cho vay nặng lãi hoạt động tín dụng đen gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội”, Đại tá Phạm Huyền Ngọc cho hay.

“Từ thực tiễn công tác và ý kiến kiến nghị của cử tri, tôi thấy rằng việc Chính phủ đề nghị chuyển ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ từ ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sang ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh là phù hợp. Ở đây không phải không quản được thì cấm, mà vì ngành nghề này gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội”, Đại tá Phạm Huyền Ngọc kiến nghị.

Theo Đại tá Phạm Huyền Ngọc, mới đây nhất, ngày 18/11, tại huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai do chồng vay nợ tín dụng đen bị liên tục đòi nợ, vợ đã dùng búa đánh chết chồng và rất rất nhiều vụ việc khác.

Chưa đủ năng lực kiểm soát dịch vụ đòi nợ

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM), việc cấm kinh doanh các dịch vụ đòi nợ của Luật Đầu tư (sửa đổi) là đúng, bởi dịch vụ này có biến tướng mà gây hại nhiều hơn là lợi.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM)

“Những tranh chấp nợ hiện nay ra tòa án giải quyết còn phức tạp, chưa xác định được nợ hay không nợ. Còn nếu cho phép, cứ một bên thuê dịch vụ đòi nợ để đi đòi nợ, sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề”, đại biểu đoàn TPHCM lý giải.

“Không những vậy, hệ thống Tòa án, cơ quan công quyền, tổ chức hòa giải các cấp cũng phải tăng cường năng lực để có thể giúp cho hoạt động đòi nợ này đi vào nề nếp. Do đó, tôi đồng ý cấm dịch vụ đòi nợ thuê”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa khẳng định./.