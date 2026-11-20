Chính phủ tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công; đặc biệt nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh bán đấu giá các trụ sở dôi dư không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn thu, tái đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, hạ tầng thiết yếu khác. Vậy làm thế nào để khơi thông điểm nghẽn, nhất là trong đấu giá, đầu thầu, để đưa nguồn lực từ các trụ sở dôi dư nhanh chóng đi vào cuộc sống, tránh tình trạng "đắp chiếu" kéo dài? Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng bàn luận câu chuyện này.