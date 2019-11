Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc mong muốn các bên nỗ lực hơn nữa để đàm phán Hiệp định RCEP sớm đạt được các tiến triển thực chất.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đánh giá, Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là Hiệp định tự do thương mại có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hiệp định sau khi được thông qua sẽ góp phần thúc đẩy sự hòa nhập chuỗi ngành nghề và chuỗi giá trị của khu vực, tạo động lực quan trọng cho nhất thể hóa kinh tế khu vực.

Trung Quốc mong muốn đàm phán RCEP sớm đạt được tiến triển thực chất.

Hiện nay, mặc dù vẫn còn khoảng cách giữa kỳ vọng của các nước thành viên với thực tế đàm phán RCEP, tuy nhiên Trung Quốc đánh giá, đàm phán Hiệp định RCEP đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ.

“Hy vọng các bên tham gia đàm phán với thái độ xây dựng và nhanh chóng đạt được thành quả cuối cùng mang tính thực chất” - ông Cảnh Sảng nói.

Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là Hiệp định thương mại tự do bao gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN với 6 quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định thương mại tự do gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và New Zealand. Nếu được ký kết, Hiệp định này sẽ tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với khoảng 3,5 tỷ dân và chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu.

Trong một diễn biến mới nhất, tại cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và lãnh đạo 3 nước Trung, Nhật, Hàn (ASEAN+3) vừa diễn ra tại Bangkok, Thái Lan hôm nay (4/11) các bên đã cam kết sẽ ký kết Hiệp định RCEP vào năm 2020./.