Trung Quốc phủ nhận kinh tế giảm phát

Tuyên bố trên được ông Phó Lăng Huy, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đưa ra tại cuộc họp báo ngày 15/8 về tình hình kinh tế nước này trong tháng 7.

Trước đó, theo số liệu của cơ quan này, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất công nghiệp (PPI) của Trung Quốc trong tháng 7 đồng loạt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên cả 2 chỉ số này giảm kể từ năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong đó, đáng chú ý, CPI của Trung Quốc giảm 0,3% và đây là lần đầu tiên chỉ số này đi xuống kể từ tháng 2/2021, báo hiệu nền kinh tế thứ hai thế giới đứng trước nguy cơ giảm phát.

Ông Phó Lăng Huy, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (Ảnh: SCIO)

Trước thực trạng này, ông Phó Lăng Huy cho rằng, CPI tháng 7 của nước này giảm chỉ là biến động bình thường hàng tháng: “Hiện không tồn tại giảm phát trong nền kinh tế Trung Quốc và trong giai đoạn tiếp theo cũng sẽ không xuất hiện giảm phát. Việc CPI tháng 7 giảm nhiều khả năng chỉ là hiện tượng ngắn hạn. Trong giai đoạn tiếp theo, khi nền kinh tế phục hồi, nhu cầu thị trường tiếp tục mở rộng, quan hệ cung cầu dần được cải thiện, thêm vào đó là tác động của mức cơ sở cao cùng kỳ năm ngoái dần được loại bỏ, CPI dự kiến ​​sẽ tăng dần trở lại”.

Ông Phó Lăng Huy cũng cho biết, các ban, ngành của Trung Quốc đang tích cực lên kế hoạch thực thi các chính sách dự phòng để thúc đẩy phục hồi nền kinh tế. Thời gian qua, để vực dậy nền kinh tế tăng trưởng không như kỳ vọng, Trung Quốc đã công bố hàng loạt các gói chính sách nhằm hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp tư nhân, tiêu dùng trong nước và mới nhất là đầu tư nước ngoài.

Theo số liệu của NBS vừa công bố, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc chỉ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn so với tốc độ 4,4% trong tháng 6. Doanh số bán lẻ, thước đo mức tiêu thụ, cũng chỉ tăng 2,5%, giảm so với mức tăng 3,1% trong tháng 6. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 12/2022.

Trước đó, dữ liệu cũng cho thấy, nền kinh tế Trung Quốc không mấy lạc quan khi không chỉ CPI, mà xuất nhập khẩu của nước này cũng giảm mạnh trên 10% nếu tính theo đồng đô la Mỹ, trong khi tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tăng kỷ lục, đạt mức cao nhất kể từ khi có dữ liệu thống kê. Cũng tại cuộc họp báo, theo ông Phó Lăng Huy, Trung Quốc sẽ ngừng công bố tỷ lệ thất nghiệp theo nhóm tuổi, trong đó có thanh niên từ tháng 8. Tháng trước, quan chức này từng cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 7.

Ngay trước khi cuộc họp báo diễn ra, trong một động thái ngoài dự đoán, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (tức Ngân hàng Trung ương) đã bất ngờ cắt giảm lãi suất chính sách lần thứ 2 chỉ trong 2 tháng kể từ tháng 6. Sau khi quyết định này đưa ra, tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ ở nước ngoài đã liên tục giảm, thậm chí cán mốc 7,31 tệ đổi 1 USD, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2022.