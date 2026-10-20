Trung Quốc triển khai 136 dự án ứng dụng công nghệ trọng điểm

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/10, người phát ngôn Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Lý Siêu cho biết, các dự án tập trung vào ba nhiệm vụ chính, bao gồm kiểm chứng công nghệ, mở rộng khả năng tiếp cận các kịch bản ứng dụng và xây dựng mô hình trình diễn.

Trong lĩnh vực khai khoáng thông minh, các dự án sẽ khai thác nguồn lực ứng dụng tại hơn 2.800 mỏ, tạo môi trường thử nghiệm cho điện toán đám mây, Internet vạn vật công nghiệp và các công nghệ liên quan. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả và an toàn trong sản xuất khai khoáng.

Bộ Thương mại Trung Quốc.

Về giao diện não - máy tính, các kịch bản kiểm chứng sẽ tập trung vào chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ tiêu dùng. Trung Quốc cũng sẽ xây dựng nền tảng dữ liệu, nền tảng thử nghiệm sản xuất và trung tâm ứng dụng, giúp doanh nghiệp kiểm chứng sản phẩm, hoàn thiện công nghệ và mở rộng thị trường.

Trong lĩnh vực điện lực và năng lượng, các dự án tập trung thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng mới và tăng cường phối hợp giữa các ngành công nghiệp. Trong đó, kịch bản sử dụng năng lượng mới quy mô lớn tại phía Bắc tỉnh Hà Bắc sẽ phục vụ chuyển đổi xanh và phát triển công nghiệp phối hợp ở vùng Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc.

Các kịch bản ứng dụng hệ thống điện lưu trữ năng lượng mới sẽ triển khai truyền tải điện một chiều linh hoạt có khả năng tạo lập lưới điện, điều tiết phụ tải linh hoạt, đồng thời tích hợp, kết nối điện gió, điện mặt trời với hệ thống lưu trữ.

Theo NDRC, việc triển khai các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tế, thúc đẩy tiêu thụ và sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo, hoàn thiện hệ thống lưu trữ năng lượng, qua đó cung cấp mô hình tham khảo cho quá trình chuyển đổi xanh, phát thải carbon thấp của hệ thống năng lượng Trung Quốc.

Việc công bố danh sách 136 dự án cho thấy Trung Quốc đang chú trọng kết nối đổi mới công nghệ với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế, hướng tới đẩy nhanh quá trình chuyển hóa thành quả nghiên cứu thành năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới.