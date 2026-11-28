Sáng 28/11, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao chứng nhận thành viên và công bố sản phẩm của Trung tâm.

Tại buổi lễ, Cơ quan điều hành công bố 5 sản phẩm, giải pháp tài chính bước đầu được triển khai. Các sản phẩm tập trung vào thu xếp vốn đầu tư hạ tầng, năng lượng, nước sạch và tài trợ chuỗi cung ứng. Đáng chú ý là hợp đồng thu xếp vốn trị giá 9,8 tỷ USD cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án thành phần liên quan.

Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thứ 4 từ trái sang) và ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 5 từ trái sang) trao Giấy chứng nhận đăng ký thành viên và đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp thành viên.

Về năng lượng, Công ty WPG IFC hợp tác với Công ty Năng lượng tái tạo Đà Nẵng đầu tư nhà máy điện mặt trời Hòa Vang và hệ thống pin lưu trữ điện năng. Tổng mức đầu tư dự kiến 150 triệu USD.

Về nước sạch, Công ty Climate Investor Vietnam - Water cam kết 1 triệu USD đầu tư nhà máy nước Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Climate Fund Managers của Hà Lan cam kết tài trợ tối đa 50 triệu USD cho các dự án cấp nước, xử lý nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng. Đơn vị này đồng thời công bố nguyên tắc thu xếp vốn cho dự án cấp nước tại xã Thu Bồn.

Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp công bố sản phẩm tại buổi lễ.

Sản phẩm thứ năm là giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng. Giải pháp này dùng nền tảng công nghệ số để kết nối doanh nghiệp cung ứng, doanh nghiệp mua hàng với các ngân hàng và tổ chức tài chính. Giải pháp tạo thêm cơ sở để các tổ chức tài chính đánh giá rủi ro, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cũng tại buổi lễ, ra mắt Trung tâm Tài trợ chuỗi cung ứng. Trung tâm này quy tụ ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp mua hàng đầu chuỗi, nhà cung cấp dữ liệu, đơn vị logistics và dịch vụ giải quyết tranh chấp trong một hệ sinh thái thống nhất. Trong mô hình này, Trung tâm Tài chính quốc tế giữ vai trò điều phối thị trường trung lập, cung cấp hạ tầng hỗ trợ, không thay thế vai trò của các chủ thể tham gia thị trường.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng (thứ 3 từ trái sang) và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thứ 4 từ trái sang) trao Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp thành viên.

Tổng giá trị cam kết của 3 đơn vị tham gia lĩnh vực tài trợ chuỗi cung ứng trong năm 2027 ước khoảng 800 triệu USD. Con số này tương đương 10% tổng giá trị tài trợ chuỗi cung ứng của toàn thị trường Việt Nam trong cùng năm.

Cùng với tài trợ chuỗi cung ứng, Trung tâm Tài chính quốc tế định hướng thu hút và thành lập Sở Giao dịch hàng hóa nhằm hình thành hạ tầng giao dịch, kết nối thị trường hàng hóa và cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro về giá, biến động thị trường. Giai đoạn đầu, Sở Giao dịch hàng hóa tập trung vào các nhóm hàng cà phê, cao su, hồ tiêu, bạc và kim loại quý trừ vàng, các tác phẩm nghệ thuật.

Tại buổi lễ, 11 doanh nghiệp được trao chứng nhận. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính xanh, quản lý vốn, sở giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính, tài trợ chuỗi cung ứng và dịch vụ đầu tư. Bên cạnh doanh nghiệp trong nước, mạng lưới thành viên có doanh nghiệp thuộc tổ chức, tập đoàn đến từ Hà Lan, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc.

Về đầu tư và thu xếp vốn, đến nay 6 thành viên bước đầu triển khai các giao dịch, hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp, hợp đồng thu xếp vốn và cam kết thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm. Các dự án thuộc lĩnh vực hàng không, hạ tầng giao thông, cảng biển, điện mặt trời, pin lưu trữ và nước sạch. Tổng giá trị các hợp đồng và cam kết thu xếp vốn cho các dự án này đạt hơn 10 tỷ USD. Dự kiến, đợt chuyển tiền đầu tiên khoảng 10 triệu USD trong những ngày tới, trong đó có 1 triệu USD từ nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF Hub) tại VIFC-DN.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu phát triển Trung tâm theo hướng thực chất, có trọng tâm, gắn hoạt động tài chính với nhu cầu của doanh nghiệp và các dự án đầu tư cụ thể. Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, điều quan trọng không chỉ là số lượng tổ chức tham gia mà phải là năng lực và mức độ đóng góp thực chất của từng thành viên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Cơ quan điều hành Trung tâm chủ động làm việc với từng thành viên, xây dựng lộ trình cụ thể để các thành viên sớm phát sinh giao dịch tại Việt Nam. Việc thu hút thành viên mới phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả, không chạy theo số lượng. Đối với các sản phẩm vừa công bố, cần xác định rõ đối tác, dự án, nguồn vốn, tiến độ và trách nhiệm triển khai.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Thành phố yêu cầu theo sát các phương án đầu tư, thu xếp vốn cho những dự án hạ tầng, du lịch và cấp nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Riêng Sở Giao dịch hàng hóa cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai theo đúng quy định”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

Với lĩnh vực tài trợ chuỗi cung ứng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Cơ quan điều hành phối hợp với các đối tác, trong đó có Tổ chức Trung tâm tài chính của Ngân hàng Thế giới, lựa chọn một số chuỗi cung ứng ưu tiên, kết nối doanh nghiệp đầu chuỗi với ngân hàng và các tổ chức tài trợ vốn. Trước mắt, cần chọn các trường hợp thí điểm về tài trợ hóa đơn, khoản phải thu, đơn hàng và hàng tồn kho, làm cơ sở hoàn thiện mô hình và mở rộng kết nối với thị trường khu vực, quốc tế.