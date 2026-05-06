Từ chợ quê lên sàn thương mại điện tử, lối mở cho nông sản Gia Lai đi xa



Trong một phiên livestream cuối tháng 4/2026, đặc sản bánh ít lá gai Hoàng Đông (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) đã tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn.

Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở cho biết, sản phẩm đã đạt OCOP 3 sao từ năm 2019, nhưng trước đây chỉ tiêu thụ quanh địa phương do thời gian bảo quản ngắn.

Sau khi áp dụng phương pháp hút chân không để kéo dài thời gian sử dụng, phù hợp để vận chuyển xa, sản phẩm đã thích nghi được với thương mại điện tử, với những đơn hàng lên tới hàng trăm chiếc.

“Mỗi lần Mega live của Sở Công thương diễn ra, thì sản phẩm của chúng tôi lan rất rộng trên mạng xã hội, mọi người biết đến rất nhiều. Đây là phương pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển nhanh chóng. Một phiên Mega live có thể lên tới ngàn đơn. Chúng tôi sẽ hút chân không sản phẩm, 2 đến 3 ngày sẽ đến tay khách hàng, đảm bảo chất lượng", chị Phúc cho biết.

Sản phẩm bánh ít lá gai và đặc sản Bình Định (cũ) trong các phiên bán hàng trực tuyến của tỉnh Gia Lai.

Tương tự, Hợp tác xã Nông ngư nghiệp Mỹ An (xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) trước đây gặp khó khăn về đầu ra dù sản phẩm tinh dầu của mình đạt chuẩn OCOP.

Sau khi chuyển sang bán hàng trên các nền tảng trực tuyến, hợp tác xã đã mở rộng được thị trường tiêu thụ, với doanh số tăng rõ rệt trong hai năm qua.

Chị Nguyễn Thụy Thúy Vi, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX cho biết, thương mại điện tử không chỉ giúp tiếp cận khách hàng rộng hơn mà còn tạo kênh tương tác trực tiếp, từ đó điều chỉnh sản phẩm và cách bán hàng phù hợp với nhu cầu thị trường.

"Trước đây, chúng tôi chỉ bán offline, bán tại địa phương nhưng mà sau đó nhận biết được tiềm năng của sàn thương mại điện tử online nên chúng tôi đã triển khai chụp hình đăng clip và triển khai những phiên livestream ở trên sàn thương mại điện tử, hay trên trang fanpage của chính hợp tác xã và sau đó lượng đơn cũng tăng, chúng tôi cũng càng ngày càng triển khai mạnh về thế mạnh bán online hơn", chị Vi nói.

Nhờ thương mại điện tử, mà sản phẩm của Gia Lai đã được nhiều khách hàng ngoài tỉnh biết tới.

Hiện Gia Lai có khoảng 400-450 sản phẩm OCOP, phần lớn là nông sản, đặc sản địa phương. Tuy nhiên, các chủ thể sản xuất OCOP ở tỉnh vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ, hạn chế về kỹ năng số và khả năng tiếp cận thị trường, khiến đầu ra chưa thực sự ổn định.

Trong hai năm qua, nhiều chương trình hỗ trợ kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream, xây dựng nội dung số… đã được triển khai, giúp nông dân và hợp tác xã từng bước làm quen với môi trường kinh doanh trên nền tảng số. Qua đó mở rộng được thị trường, xây dựng được thuơng hiệu.

Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết, trong giai đoạn tới, tỉnh tiếp tục xác định thương mại điện tử là một kênh quan trọng. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ hướng tới đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới, qua đó không chỉ gia tăng giá trị nông sản mà còn từng bước đưa thương hiệu địa phương vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Đình Kha- Phó Giám đốc Sở Công thương Gia Lai trong phiên Mega live tiêu thụ nông sản địa phương.

Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách nông sản Gia Lai tiếp cận thị trường, mở ra những kênh tiêu thụ linh hoạt và hiệu quả hơn. Khi người nông dân thực sự làm chủ công nghệ, những sản phẩm chất lượng của địa phương không chỉ đi nhanh hơn, mà còn phát triển bền vững khi có thị trường rộng lớn.