Từ hội chợ đến “xuất khẩu tại chỗ”, nâng tầm giá trị hàng Việt

Sản phẩm Việt tự tin “chạm ngõ” thế giới

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức tại Trung tâm Thương mại WTC (phường Bình Dương, TP.HCM) đã quy tụ hơn 700 doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Qua 3 ngày (từ 22 đến 24/10), hội chợ thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm. Điểm sáng lớn nhất của hội chợ năm nay là sự tham gia của 400 nhà mua hàng quốc tế nhằm tìm kiếm sản phẩm độc đáo và mô hình sản xuất phù hợp để hợp tác lâu dài.

Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đã đem lại tín hiệu tích cực ngay tại sự kiện.

Đối tác Campuchia đến thăm cơ sở sản xuất đậu hũ của Công ty NKH Group và chụp ảnh kỷ niệm

Điển hình như Công ty TNHH NKH Group (thương hiệu tàu hũ tươi Ngân Hưng, phường Bình Dương, TP.HCM). Sau khi trực tiếp dùng thử các sản phẩm tàu hũ tươi và sữa chua truyền thống, nhiều đối tác quốc tế đã đánh giá rất cao chất lượng sản phẩm.

Ông Lê Văn Hà, Giám đốc Công ty TNHH NKH Group chia sẻ, một đối tác đến từ Campuchia sau khi dùng thử sản phẩm đã đi khảo sát thực tế cơ sở sản xuất và ngỏ ý muốn nhận chuyển giao công nghệ: “Chúng tôi mong muốn những sản phẩm chế biến từ nông sản truyền thống của Việt Nam sẽ vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. Nếu đàm phán thành công, NKH Group không chỉ chuyển giao công nghệ mà còn cung cấp toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu để đối tác sản xuất, tiêu thụ ngay tại thị trường nước bạn”.

Khách nước ngoài tìm hiểu về sản phẩm yến của Công ty Hiếu Hằng

Tương tự, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long (với 75 thành viên và diện tích canh tác dưa lưới hơn 30ha tại khu vực Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đang xúc tiến đàm phán để đưa nông sản sạch vào hệ thống các siêu thị lớn như AEON, bên cạnh các chuỗi phân phối hiện hữu như Co.opmart, WinMart hay Bách Hóa Xanh.

Bà Hồ Hải Yến, Giám đốc Tài chính Hợp tác xã Kim Long nhấn mạnh: “Để chinh phục các “ông lớn” bán lẻ, chất lượng luôn phải đặt lên hàng đầu. Từ quy trình chăm sóc, kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến khâu đóng gói theo tiêu chuẩn COC đều phải thực hiện nghiêm ngặt. Phải làm sao để người tiêu dùng bỏ tiền mua sản phẩm, họ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng”.

Doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao tiềm năng hàng Việt

Sự góp mặt của các tập đoàn bán lẻ và đơn vị tư vấn quốc tế tại hội chợ đem đến góc nhìn khách quan về năng lực sản xuất ngày càng nâng cao của Việt Nam.

Rất nhiều nhà mua hàng quốc tế tham gia hội chợ. Ảnh: Sở Công Thương TP.HCM

Ông Kuroda Tatsushi, Phó Tổng Giám đốc khối Thu mua Công ty AEON Việt Nam bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng với sự đa dạng và chất lượng của các sản phẩm trưng bày tại hội chợ năm nay. Thời gian tới, AEON Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm nội địa chất lượng cao đến người tiêu dùng, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu thụ và nâng tầm giá trị hàng Việt”.

Để thúc đẩy xuất nhập khẩu bền vững, những nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp là chưa đủ. Sự đồng hành từ cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng và mạng lưới đối tác quốc tế đóng vai trò then chốt.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, nhằm thu hút đông đảo các nhà mua hàng quốc tế, Sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao và tham tán thương mại tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Số lượng nhà mua hàng quốc tế đăng ký vượt kỳ vọng, minh chứng cho uy tín và sức hút ngày càng tăng của hàng hóa TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đánh giá về các điểm mới của kỳ hội chợ, ông Lê Văn Danh nhấn mạnh: “Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm tại gian hàng, chúng tôi tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo và chương trình workshop. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất và nhà mua hàng quốc tế chia sẻ thông tin, nắm bắt nhu cầu của nhau, từ đó định hình đơn hàng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu.

Ông Danh cho biết thêm, Sở đã hợp tác với doanh nghiệp công nghệ để vận hành sàn xúc tiến thương mại giao thương trên nền tảng số, đồng thời hỗ trợ miễn phí đăng ký cho 150 doanh nghiệp đầu tiên tham gia.

Đối tác nước ngoài tìm hiểu các sản phẩm Việt. Ảnh: Sở Công Thương TP.HCM

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, ngành công thương TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, mở rộng kết nối cung - cầu, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi sản xuất theo tiêu chuẩn xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đây được xem là đòn bẩy quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt tự tin vươn xa trên bản đồ thương mại toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15 - 16%, đạt kim ngạch khoảng 546 - 550 tỷ USD trong năm 2026.