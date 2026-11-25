Đây là thông tin được ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) chia sẻ tại Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026 do Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) khai mạc hôm nay 25/11, tại Hà Nội.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 25 - 26/11, tập trung trao đổi kinh nghiệm quốc tế và các giải pháp đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 25-26/11 tại Hà Nội

Đổi mới quản trị, nâng hiệu quả sử dụng vốn nhà nước

Theo ông Vũ Hồng Phương, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt tại các lĩnh vực thiết yếu và những ngành có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, hiệu quả quản lý nguồn vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp không chỉ được đánh giá qua kết quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị mà còn ở khả năng sử dụng nguồn lực công, tạo động lực tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong điều kiện kinh tế thế giới liên tục biến động, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang đặt khu vực doanh nghiệp nhà nước trước những đòi hỏi mới. Các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kỷ luật thị trường, kiểm soát rủi ro và thực hiện trách nhiệm giải trình, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh với việc thực hiện các mục tiêu chính sách công.

“Đối với Việt Nam, chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh đối mới sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, hướng tới xây dựng các doanh nghiệp có năng lực quản trị hiện đại, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế”, ông Vũ Hồng Phương thông tin.

Cục trưởng Vũ Hồng Phương cho biết, thời gian vừa qua, Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng quyền tự chủ của doanh nghiệp, tăng cường giám sát, công khai, minh bạch, đồng thời đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026.

Theo lãnh đạo Cục Phát triển DNNN, những nguyên tắc về vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu, môi trường cạnh tranh bình đẳng, trách nhiệm của hội đồng quản trị, công khai thông tin và minh bạch tài chính có giá trị tham khảo đối với quá trình cải cách tại Việt Nam.

Trong đó, việc phân định rõ vai trò thực hiện quyền chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước là yêu cầu quan trọng nhằm tăng tính chuyên nghiệp trong quản trị, đồng thời hạn chế những xung đột có thể phát sinh trong quá trình thực thi chính sách.

Minh bạch để doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh bình đẳng

Phát biểu tại hội nghị, ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD đánh giá, mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á đã trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản trị doanh nghiệp nhà nước. Thông qua mạng lưới, OECD vừa hỗ trợ các quốc gia cải cách, vừa tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của khu vực để phục vụ nghiên cứu và xây dựng khuyến nghị chính sách.

Theo Báo cáo năm 2026 của OECD về sở hữu và quản trị doanh nghiệp nhà nước, dựa trên dữ liệu từ 58 quốc gia, nhiều nước đang đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa vai trò chủ sở hữu, đồng thời củng cố cơ chế giám sát doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống trong xây dựng chính sách sở hữu thống nhất và bảo đảm sân chơi bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân.

Ông Yasushi Masaki cho rằng, minh bạch trong hoạt động và sử dụng nguồn lực công là yêu cầu đặc biệt quan trọng, nhất là khi một số doanh nghiệp nhà nước còn đảm nhiệm cung cấp các dịch vụ công. Việc công khai thông tin sẽ giúp Chính phủ đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời xây dựng chính sách bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa các thành phần kinh tế.

Đồng quan điểm về yêu cầu đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước, ông Changoh Moon, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu doanh nghiệp nhà nước, Viện Tài chính công Hàn Quốc cho rằng, trong bối cảnh kinh tế và công nghệ có nhiều biến động, doanh nghiệp nhà nước không chỉ phải thực hiện tốt các nhiệm vụ công mà còn cần bảo đảm năng lực cạnh tranh bền vững và khả năng chống chịu.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Không còn là chuyện bán bao nhiêu vốn VOV.VN - Với tổng tài sản khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, khu vực DNNN đang nắm giữ nguồn lực rất lớn nhưng hiệu quả hoạt động chưa tương xứng. Tái cơ cấu vì thế không còn chỉ là câu chuyện cổ phần hóa, thoái vốn, mà quan trọng hơn là tháo gỡ "điểm nghẽn", nâng chất lượng quản trị và giải phóng nguồn lực để tạo tăng trưởng.

Chia sẻ từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, ông Changoh Moon nhấn mạnh, quản trị tốt không phải là đích đến cố định mà là một quá trình liên tục, đòi hỏi doanh nghiệp và cơ quan quản lý không ngừng thích ứng. Những diễn đàn đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm như Hội nghị lần này có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế thành những cải cách cụ thể, phù hợp với điều kiện thể chế của từng quốc gia.

Tại hội nghị, các diễn giả cũng khẳng định vai trò của hợp tác khu vực trong thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước. OECD cam kết tiếp tục hỗ trợ các quốc gia, trong đó có Việt Nam, thông qua đánh giá chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng năng lực quản trị, hướng tới khu vực doanh nghiệp nhà nước hoạt động minh bạch, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao hơn.

Thông qua 5 phiên thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, Hội nghị hướng tới thúc đẩy đối thoại chính sách, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực; đồng thời hỗ trợ các nước nghiên cứu, vận dụng các nguyên tắc và thông lệ quản trị tốt của OECD phù hợp với điều kiện thể chế và đặc điểm phát triển của mỗi quốc gia.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế về quản trị doanh nghiệp nhà nước; đồng thời tạo cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và tiếp thu các thông lệ quốc tế, phục vụ quá trình tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp nhà nước.