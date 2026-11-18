Sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và những đột phá về công nghệ đang mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự trở thành lợi thế khi doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động kết nối nguồn lực quốc tế và từng bước làm chủ những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức tại Hà Nội, sáng 18/11/2026

Đón dòng vốn dịch chuyển, khai thác dư địa từ những xu hướng mới

Chia sẻ tại Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức tại Hà Nội, sáng nay (18/11), TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, cho biết: Trong bối cảnh kinh tế quốc tế có nhiều biến động, hoạt động đầu tư và kinh doanh toàn cầu đang chịu tác động đồng thời của những xu hướng lớn: cạnh tranh chiến lược và bảo hộ thương mại – công nghệ gia tăng; chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng diễn ra mạnh mẽ; khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tài chính số phát triển nhanh; chuỗi cung ứng, thương mại, đầu tư và sản xuất toàn cầu được tái cấu trúc.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư quốc tế đang hướng nhiều hơn vào hạ tầng, năng lượng, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và bán dẫn. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới, đồng thời mở ra cơ hội để các nền kinh tế đang phát triển tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV

TS. Cấn Văn Lực nhận diện 10 xu hướng đầu tư và kinh doanh quốc tế chủ đạo trong giai đoạn 2026-2030, gồm: AI và tự động hóa; bán dẫn và công nghệ cao; chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; tái cấu trúc chuỗi cung ứng; kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới; an ninh năng lượng và tài nguyên chiến lược; dịch chuyển đầu tư, sản xuất sang châu Á; y tế, dược phẩm và công nghệ sinh học; logistics thông minh; dịch vụ tài chính và đầu tư xuyên biên giới.

Kinh tế thế giới giai đoạn 2026-2030 được dự báo tiếp tục tăng trưởng, dù tốc độ chậm hơn giai đoạn trước. Theo dự báo của IMF tháng 10/2026, tăng trưởng kinh tế toàn cầu bình quân giai đoạn này đạt khoảng 3,2%, thấp hơn mức 4% của giai đoạn 2021-2025. Thương mại toàn cầu duy trì đà tăng, dự kiến đạt 4,6% năm 2026 và phục hồi lên 4,7% năm 2027.

Theo TS. Cấn Văn Lực, những xu hướng này tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp có thể tham gia phát triển sản phẩm AI, giải pháp tự động hóa, dịch vụ số xuyên biên giới; đầu tư năng lượng sạch, công nghệ tiết kiệm năng lượng, tái chế và dịch vụ giảm phát thải; phát triển thương mại điện tử, logistics số, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện và thiết bị công nghệ.

Với Việt Nam, cơ hội đáng chú ý là khả năng đón dòng vốn dịch chuyển từ các trung tâm sản xuất truyền thống, tham gia chuỗi giá trị bán dẫn, điện tử, AI và công nghệ cao toàn cầu. Cùng với đó là dư địa thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, pin, sản xuất xanh, phát triển cảng biển, kho vận, trung tâm trung chuyển và các dịch vụ tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, cơ hội luôn đi cùng những thách thức không nhỏ. Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều nền kinh tế trong khu vực như Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Malaysia trong thu hút đầu tư. Trong khi đó, những hạn chế về nhân lực chất lượng cao, công nghệ lõi, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng điện, nước sạch và hạ tầng số vẫn là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Doanh nghiệp còn phải đối mặt với chi phí chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, các yêu cầu khắt khe về môi trường, lao động, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu. Những biến động về địa chính trị, lạm phát, lãi suất, tỷ giá cùng các rủi ro an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh mạng và tài chính cũng khiến môi trường kinh doanh quốc tế khó dự báo hơn.

Doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu nâng tầm hiện diện trên thị trường toàn cầu VOV.VN - Dự kiến quy tụ 200-250 đại biểu, Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức ngày 18/11, sẽ tập trung kết nối chính sách với thực tiễn, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Trước bối cảnh đó, TS. Cấn Văn Lực khuyến nghị doanh nghiệp cần thực hiện đồng bộ “bộ tứ chuyển đổi”: số, xanh, năng lượng và lao động; đa dạng hóa thị trường, đối tác, chuỗi cung ứng, sản phẩm và dịch vụ; tận dụng tốt hơn các FTA. Đồng thời, cần đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu cấu trúc tài chính, chủ động quản trị rủi ro tỷ giá, lãi suất và dòng tiền; tăng cường ứng dụng AI, dữ liệu trong quản trị và điều hành.

"Đặc biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh phải bắt đầu từ nội lực doanh nghiệp, bao gồm nhân lực, công nghệ, quản trị, chất lượng sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp và các tiêu chuẩn ESG. Minh bạch xuất xứ hàng hóa, nguyên phụ liệu đầu vào, bảo vệ sở hữu trí tuệ và tăng tính tự chủ trong chuỗi cung ứng cũng là những yêu cầu ngày càng quan trọng", TS. Cần Văn Lực nêu rõ.

Từ thu hút đầu tư đến kiến tạo giá trị, nâng tầm doanh nghiệp Việt

Nếu những xu hướng toàn cầu mở ra cơ hội thì khả năng chuyển hóa cơ hội thành giá trị thực chất lại phụ thuộc rất lớn vào năng lực của doanh nghiệp trong nước. Đây cũng là vấn đề được TS. Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), đặc biệt nhấn mạnh tại Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức.

TS. Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA)

Theo TS. Trần Hải Linh, thu hút vốn đầu tư quốc tế là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn vốn đó thành năng lực nội sinh của nền kinh tế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Nguồn lực quốc tế ngày nay không chỉ là vốn, mà còn bao gồm công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản trị, hệ thống phân phối, tiêu chuẩn quốc tế, mạng lưới đối tác và nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Cần thay đổi tư duy từ thu hút đầu tư sang hợp tác đầu tư; từ tiếp nhận nguồn lực sang cùng kiến tạo giá trị; từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn", TS. Trần Hải Linh nhấn mạnh.

Thực tiễn hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc cho thấy dư địa phát triển rất lớn. Sau hơn ba thập niên thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng nền tảng hợp tác sâu rộng, đặc biệt trong thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và công nghiệp công nghệ cao. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, LG, SK, Hyundai, CJ, Posco đã góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, xuất khẩu, tạo việc làm và hình thành các chuỗi cung ứng sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham gia vào hoạt động sản xuất, gia công mà còn đủ năng lực trở thành nhà cung ứng, đối tác nghiên cứu, đối tác công nghệ và đối tác chiến lược của các tập đoàn quốc tế.

Từ kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, TS. Trần Hải Linh cho rằng, kết nối đầu tư phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và lợi thế cụ thể của từng địa phương. Đồng thời, cần tạo liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Quan trọng hơn, hợp tác quốc tế phải được tổ chức theo chuỗi giá trị, thay vì chỉ dừng lại ở những giao dịch riêng lẻ. Với nông nghiệp, cần kết nối từ vùng nguyên liệu, công nghệ canh tác, chế biến sâu, bảo quản, logistics đến tiêu chuẩn chất lượng và hệ thống phân phối quốc tế. Với công nghiệp, cần hướng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ, linh kiện, vật liệu mới, công nghệ sản xuất và năng lực nghiên cứu – phát triển.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo TS. Trần Hải Linh, hợp tác quốc tế còn mở ra cơ hội tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, muốn đưa sản phẩm vào thị trường quốc tế, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào lợi thế giá cả mà phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, bao bì, thời gian giao hàng và năng lực cung ứng ổn định.

Ảnh minh họa: AI

Để hiện thực hóa những cơ hội này, TS. Trần Hải Linh đề xuất xây dựng cơ chế kết nối quốc tế thường xuyên, theo nhu cầu thực chất của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành nhà cung ứng đạt chuẩn cho các tập đoàn lớn; thúc đẩy đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, nghiên cứu – phát triển và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, cần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một nguồn lực chiến lược trong kết nối đầu tư, thương mại, khoa học – công nghệ và mở rộng thị trường. Các chương trình hợp tác quốc tế cần có mục tiêu, lộ trình và kết quả đo lường cụ thể, thay vì chỉ đánh giá hiệu quả thông qua số lượng hội nghị, đoàn công tác hay biên bản ghi nhớ được ký kết.

Một đề xuất đáng chú ý của TS. Trần Hải Linh là mô hình “Kết nối năm nhà – Kiến tạo giá trị toàn cầu”, với sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và nhà kết nối quốc tế. Mô hình này hướng tới kết nối đồng bộ thể chế, vốn, công nghệ, tri thức, thị trường và nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác thực chất, bền vững.

Trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, năm lĩnh vực được đề xuất ưu tiên gồm công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và phân phối quốc tế; năng lượng xanh, vật liệu mới; logistics, du lịch và dịch vụ chất lượng cao; giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ và đào tạo nhân lực.

Có thể thấy đầu tư và kinh doanh quốc tế đang mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Không chỉ tận dụng dòng vốn, mở rộng xuất khẩu hay tham gia chuỗi cung ứng, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu và làm chủ những khâu tạo giá trị gia tăng cao.

Cơ hội hội nhập sẽ chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ vị thế tham gia sang chủ động hợp tác, từ gia công sang sáng tạo và từ tiếp nhận nguồn lực sang cùng kiến tạo giá trị trên thị trường toàn cầu.