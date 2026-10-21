Từ thương hiệu quốc gia đến vị thế Việt Nam trên thị trường thế giới



Tài sản chiến lược của doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường thời trang liên tục thay đổi, cạnh tranh ngày càng cao và yêu cầu của người tiêu dùng không ngừng được nâng lên, Tổng Công ty May 10-CTCP liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 8 lần liên tiếp.

Kiên định với định hướng phát triển dựa trên chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, May 10 tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ quản lý, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học - công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thương hiệu quốc gia mạnh cần được hình thành trên nền tảng năng lực thực chất của nền kinh tế và khả năng tạo dựng niềm tin bền vững

Ông Hoàng Thế Nhu, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10-CTCP cho biết, để đáp ứng các yêu cầu bền vững của thị trường châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, May 10 thành lập các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), nhóm ODM và nhóm Sourcing chuyên trách, nhằm tự phát triển các bộ sưu tập mẫu, chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu xanh đạt chuẩn và nâng cao giá trị trên từng đơn hàng. Doanh nghiệp đồng thời tối ưu hóa quy tắc xuất xứ để khai thác lợi thế thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do, qua đó tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm.

“Trên hành trình hội nhập, việc gìn giữ những giá trị đã làm nên uy tín thương hiệu, đồng thời chủ động đổi mới để thích ứng với xu thế mới, là nền tảng để May 10 nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển. Với nền tảng truyền thống vững chắc, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn xa, May 10 tiếp tục hành trình chinh phục khách hàng bằng chất lượng, chinh phục thị trường bằng uy tín, góp phần đưa thương hiệu thời trang Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế”, ông Nhu khẳng định.

Trong một thế giới cạnh tranh ngày càng gắn với uy tín, niềm tin và khả năng tạo ra giá trị khác biệt, thương hiệu trở thành tài sản chiến lược của doanh nghiệp và đồng thời là một nguồn lực quan trọng của quốc gia. Thương hiệu quốc gia mạnh cần được hình thành trên nền tảng năng lực thực chất của nền kinh tế và khả năng tạo dựng niềm tin bền vững.

Ông Phùng Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) chia sẻ, để có được thương hiệu như ngày hôm nay, doanh nghiệp luôn phấn đấu bằng mọi giải pháp và chiến lược, đưa công ty ngày càng phát triển không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn ra quốc tế.

“Hiện nay công ty đã xuất khẩu hàng hóa tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Trong tương lai gần, công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển các kênh tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu, đưa sản phẩm của Casumina tiến ra thị trường thế giới nhiều hơn. Công ty đang từng bước xanh hóa môi trường sản xuất, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng, gắn với mục tiêu xanh hóa và phát triển ổn định”, ông Trung cho biết.

Bộ Công Thương có kế hoạch tăng cường sự kết nối giữa Thương hiệu quốc gia với thương hiệu địa phương

Tiêu chí phù hợp với thực tiễn thị trường quốc tế

Khi một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng thế giới lựa chọn, nó không chỉ là hàng hóa, còn là năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh và mức độ tin cậy của cả một quốc gia. Thương hiệu quốc gia vì thế phải nằm trong từng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, với cách tiếp cận rộng hơn về Thương hiệu Việt Nam, tăng cường sự kết nối giữa Thương hiệu quốc gia với thương hiệu địa phương, ngành hàng, doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ và các yếu tố lịch sử, văn hóa, đất nước con người Việt Nam.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), trong bối cảnh đất nước triển khai nhiều nghị quyết mới của Bộ Chính trị, hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã điều chỉnh quy chế và tiêu chí xét chọn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý là tiêu chí đổi mới sáng tạo trong 3 giá trị cốt lõi của Chương trình, gồm “Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong”, được nâng từ 180 lên 300 điểm trong tổng số 1.000 điểm. Sự điều chỉnh này thể hiện định hướng chú trọng hơn đến khoa học, công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

“Nếu trước đây, việc đánh giá thương hiệu doanh nghiệp tập trung nhiều vào chất lượng sản phẩm, quy mô và phạm vi thị trường, hiện nay năng lực đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội được quan tâm sâu hơn. Đây cũng là sự thay đổi phù hợp với thực tiễn thị trường quốc tế, nơi các yêu cầu về sản xuất xanh, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội ngày càng được đề cao. Doanh nghiệp muốn duy trì sức cạnh tranh cần có khả năng thích ứng, chống chịu và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao”, ông Phú cho biết.

Để từng bước hình thành một hệ sinh thái Thương hiệu Việt Nam, hoạt động xây dựng thương hiệu sẽ gắn chặt hơn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, con người, truyền thông và các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước. Mục tiêu xuyên suốt của thương hiệu quốc gia sẽ chuyển từ “Sản xuất tại Việt Nam” sang “Tạo ra giá trị từ Việt Nam”, từ tham gia sang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sau 23 năm triển khai và tròn 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 227 doanh nghiệp năm 2026. Trong đó, 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu liên tục qua cả 10 kỳ, cùng 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên.