Tự ý đưa nước mặn vào vùng ngọt nuôi tôm biển, người dân bức xúc

Trong khi các cấp, các ngành và người dân ở tỉnh Bến Tre đang quyết liệt ứng phó với hạn mặn thì tại ấp An Thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lại tự ý đào ao trên ruộng để bơm nước mặn vào nuôi tôm biển gây bức xúc trong nhân dân.

Từ tháng 4 đến nay, gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng (nguyên Phó chủ tịch UBMTTQ xã An Bình Tây) tự ý thuê cơ giới, ngày đêm đào hoàn thành 4 cái ao trên diện tích hơn 4.000m2 ruộng lúa để thả nuôi thủy sản. Đến thời điểm này, có 2 ao đã được bơm nước mặn vào để xử lý đáy ao; 2 ao còn lại vừa mới đào xong. Ấp An Thuận, xã An Bình Tây là vùng ngọt, được chính quyền địa phương quy hoạch trồng lúa. Do đó, người dân làm ruộng lúa lân cận các ao nuôi thủy sản này hết sức lo ngại trước nguy cơ xâm nhập nước mặn.

Toàn bộ hơn 4.000 m2 đất ruộng của gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng đã được đào thành các ao nuôi thủy sản.

Một nông dân ở khu vực này bức xúc: “Ông ấy đào ao tôi không biết, nếu nuôi tôm sau này xì nước ra cũng ảnh hưởng làm ruộng. Tôi không nuôi tôm, chỉ làm ruộng. Vùng nước ngọt này chỉ nuôi cá nước ngọt thôi, nếu nuôi tôm nước mặn xì ra, dân sẽ khó làm ruộng”.

Hay tin gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng đào ao đưa nước mặn vào nuôi thủy sản trong vùng ngọt hóa, UBND xã An Bình Tây, huyện Ba Tri đã cử đoàn kiểm tra đến xác minh, lập biên bản vụ việc và buộc ông Nguyễn Thanh Hùng cam kết không được đưa nước mặn vào nuôi tôm biển. Ông Hùng thừa nhận việc gia đình ông đào ao nuôi tôm biển là sai quy định.

Ông Phạm Văn Gôm, Chủ tịch UBND xã An Bình Tây cho biết, sẽ xử phạt hành chính và buộc gia đình ông Hùng phải khắc phục hiện trạng.

Một số ao đã được bơm nước mặn và.o để xử lý đáy ao

Ông Lê Quang Tiến, Phó trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Ba Tri cho biết, số diện tích hơn 4.000m2 đất của ông Nguyễn Thanh Hùng chỉ được trồng lúa theo quy hoạch. Gia đình một đảng viên đào ao nuôi thủy sản trong vùng đất lúa là sai quy định. Trước hết là sử dụng đất sai mục đích, sau đó tự ý đưa nước mặn vào vùng ngọt là không đúng quy hoạch của tỉnh. Phòng sẽ báo cáo UBND huyện để thành lập đoàn đến kiểm tra và xử lý sai phạm đối với trường hợp này.

“Phòng sẽ báo cáo UBND huyện, kết hợp các ngành đến kiểm tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là Nghị định 91 của Chính phủ năm 2019. Sẽ chuyển đất lúa sang đất khác khi đã thực hiện hành vi, ngoài biện pháp xử lý hành chính thì còn có biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng của đất. Vấn đề gia đình cán bộ làm việc thì mình báo cáo cấp trên để làm việc thuận lợi hơn”, ông Lê Quang Tiến cho hay.

Hiện nay, người dân địa phương rất mong chính quyền và ngành chức năng xử lý kiên quyết, ngăn chặn triệt để việc gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng tự ý đào nhiều ao trên ruộng lúa đưa nước mặn vào nuôi thủy sản. Việc làm này đi ngược với chủ trương phòng, chống hạn mặn của tỉnh Bến Tre, vì sử dụng đất sai mục đích nhất là đưa nước mặn vào vùng ngọt sẽ ảnh hưởng đến sản xuất lúa của người dân khu vực./.