Tự ý sửa hóa đơn điện, can thiệp công tơ điện là việc “bất khả thi”

Trong tháng 3 vừa qua, hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình, đặc biệt là các hộ sử dụng điện khu vực phía Nam có tăng cao bất thường. Hóa đơn tiền điện tăng trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến kinh tế khó khăn, thu nhập của đa số người dân giảm sút đã khiến nhiều người dân bức xúc.



Tại buổi Tọa đàm trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 5/5, đại diện Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đối thoại trực tuyến cùng bạn đọc Báo Thanh Niên về các vấn đề liên quan đến giá điện, hóa đơn tiền điện, cùng những vấn đề liên quan đến tiền điện sinh hoạt trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết, trong nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến tòa soạn, không ít ý kiến phản ánh rằng, việc ngành điện chỉ hỗ trợ giảm 10% hóa đơn tiền điện trong 3 tháng 4, 5 và 6/2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với những hộ sử dụng từ 300 kWh/tháng là quá khiêm tốn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao do thời tiết nắng nóng kỉ lục, do giãn cách xã hội trẻ em không tới trường, người lớn ít đi làm...

EVN dự báo tiền điện trong các tháng nắng nóng năm 2020 sẽ tăng cao.

Giải đáp về mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt trong 3 tháng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) khẳng định, theo Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng.

“Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỷ đồng. Cùng với gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ, việc hỗ trợ tiền điện này sẽ giúp đỡ phần nào khó khăn cho người dân ngay trong mùa dịch”, ông Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ.

Đối với các ý kiến về kỳ hóa đơn điện tháng 4 vừa qua (tính tiền điện cho tháng 3) đã tăng 15% mà chưa nhận thấy mức giảm giá 10% theo chủ trương hỗ trợ tiền điện trong dịch Covid-19 của Chính phủ, ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay, tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng.

“Chu kỳ áp dụng tính tiền điện hỗ trợ các hộ dân bắt đầu trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6/2020. Do đó, người dân sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020; đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp...): thực hiện từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020. “Như vậy, nếu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, tiền điện sẽ được giảm từ kỳ hóa đơn tháng 5/2020”, ông Anh Tuấn khẳng định.

EVN không thể tự ý thay đổi hóa đơn tiền điện

Trên mạng xã hội những ngày qua có đưa lại thông tin, năm 2019, EVN đã tự ý sửa hóa đơn tiền điện của khách hàng và gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Đại diện Cục Điều tiết điện lực và EVN cùng chung khẳng định, tại thời điểm tháng 3/2019, EVN, Bộ Công Thương khi thấy mức tiền điện của các khách hàng sinh hoạt tăng cao đã có các thông tin chính thức; các chuyên gia cũng đã có những lý giải và Bộ Công Thương cũng đã có báo cáo Thủ tướng về việc giá điện được bán theo Biểu giá được Nhà nước quy định.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, hiện nay, giá điện, biên lai tính tiền điện được thực hiện theo Quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Tiền điện sinh hoạt hàng tháng theo Quy định giá bán điện có hiệu lực từ 2019 của Bộ Công Thương đã giúp khách hàng có thể tự đối chiếu và tính toán tiền điện trên website.

“Không thể có chuyện EVN tự sửa hóa đơn điện của khách hàng. Hóa đơn tiền điện hàng tháng được tính theo mức tiêu thụ điện, chốt chỉ số đúng ngày cũng như tuân thủ theo đúng quy định. Nếu có bất cứ thông tin nào nói chỉ số sai, người dân cần thông báo ngay để EVN phúc tra làm rõ”, ông Lâm cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban kinh doanh EVN, việc khách hàng cho rằng, ngành điện tự điều chỉnh công tơ như trên các mạng xã hội cũng là hoàn toàn không đúng. Bởi mỗi công tơ điện trước khi được đưa vào thị trường để vận hành thương mại, đều phải được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thông qua, phê duyệt mẫu và chất lượng.

“Hệ thống đo đếm hoàn toàn phải theo chuẩn mực. Theo Thông tư 07 của Tổng cục tiêu chuẩn chất lượng, công tơ điện sử dụng từ 5 – 6 năm sẽ phải kiểm định lại toàn bộ. Hàng năm, Sở Công Thương các tỉnh đều tổ chức đoàn kiểm tra xác xuất, quản lý toàn bộ hệ thống, không cho phép có công tơ nào quá hạn sử dụng”, ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng, trong trường hợp công tơ điện của người dân bị tác động, cơ quan quản lý sẽ nắm được vì thường xuyên có kiểm tra, công tơ điện có niêm phong, có tem kiểm định. Chính vì thế, trong quá trình thu thập chỉ số công tơ, nếu có bất kỳ thay đổi tăng - giảm bất thường của chỉ số điện năng, nhân viên sẽ kiểm tra lại tất cả chỉ số và sẽ phát hiện ra có bị can thiệp hay không.

Theo tính toán của EVN, khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ, mức tiêu thụ điện năng sinh hoạt sẽ tăng từ 2 – 3% tuỳ từng loại điều hoà người dân sử dụng. Nếu nhiệt độ tăng khoảng 5 độ thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Hơn nữa hiện nay, khi cả nước đang bước vào cao điểm nắng nóng, do vậy, ngành điện cũng đã có nhiều cảnh báo và khuyến nghị về việc sử dụng điện của các hộ gia đình, tránh trường hợp hóa đơn tiền điện phát sinh tăng cao đột biến.

“Nghiên cứu cho thấy, lượng tiêu thụ điện của điều hòa chiếm từ 28 - 64%, có khi đến 80% chi phí điện của mỗi gia đình. Chính vì thế, khi thời tiết càng nóng, người dân càng dùng nhiều điều hoà thì tiền điện tháng đó càng cao, bởi đây là những thiết bị chiếm tỉ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình. Đặc biệt từ tháng 4 trở đi, khi cả nước bước vào mùa khô, nắng nóng duy trì nên lượng tiêu thụ điện của nhiều hộ gia đình sẽ tăng cao”, đại diện EVN khuyến cáo./.