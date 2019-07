Tuần qua: Giá vàng “chạy quanh” mức 39 triệu đồng/lượng

Vàng trong nước tăng theo những biến động của thị trường thế giới khi giảm vào đầu tuần, tăng trở lại vào giữa tuần và đứng quanh mốc 39 triệu đồng/lượng.



Đầu tuần, phiên ngày 8/7, giá vàng trong nước giảm mạnh đến 450.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước, do vàng thế giới giảm mạnh. Giá vàng SJC mở cửa tuần trên thị trường tự do tại TPHCM giao dịch quanh mốc 38,8 – 39,1 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch quanh mốc 38,8 – 39,12 triệu đồng/lượng.

Ngày 11 và 12/7 khi Fed công bố thông tin kinh tế và chính sách lãi suất đã khiến vàng thế giới tăng mạnh. Vàng trong nước cũng tăng đến 500.000 đồng/lượng. Mỗi phiên giá vàng SJC biến động tăng – giảm từ 100.000 – 500.000 đồng/lượng khi mở cửa. Trong giao dịch có phiên vàng SJC biến động gần 1 triệu đồng kể từ khi mở cửa đến khi đóng cửa. Chốt phiên giao dịch cuối tuần (chiều 13/7) vàng SJC giao dịch ở mức 39,00 - 39,25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng “chạy quanh” ở mức 39 triệu đồng/lượng. (Ảnh: DOJI)

Với vàng DOJI, giá vàng ở phiên giao dịch đầu tuần tại mức 38,65 – 39,00 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra) và tới cuối ngày 13/7 giá vàng ở mức 39,12– 39,42 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Như vậy, trong tuần này, vàng Doji tăng khoảng 470.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Mức độ giao động của giá vàng trong nước trong mỗi phiên giao dịch là khá lớn tăng, giảm tư 100.000 – 500.000 đồng/lượng. Các chuyên gia cảnh báo ác yếu tố hỗ trợ và không hỗ trợ đan xen nhau rất dễ gây ra việc điểu chỉnh giá tăng – giảm ảo, nhà đầu tư nhỏ lẻ cần cẩn trọng trong thời điểm này.

Mở cửa phiên đầu tuần khi chỉ số việc làm tại Mỹ tăng mạnh đã khiến giá vàng giảm mạnh 3 phiên liền kể cả phiên cuối tuần trước, xuống mốc 1.392 USD/oz vào ngày 9/7. Tuy nhiên, chỉ phiên sau đó 1 phiên, vàng vọt tăng lên mốc 1.425 USD/oz, tăng tới 31 USD/oz ngày 11/7. Tới phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng ở mốc 1.415,6 USD/oz.

Giá vàng tăng ngoài những thôn tin kinh tế còn chịu tác động bởi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông./.