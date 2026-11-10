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Từng bước đưa Cao Bằng trở thành một cửa ngõ giao thương chiến lược quốc gia

Thứ Ba, 10:55, 10/11/2026
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VOV.VN - Với vị trí địa lý kinh tế đặc thù, tỉnh Cao Bằng có tiềm năng trở thành một cửa ngõ giao thương chiến lược quốc gia, một điểm kết nối Việt Nam và ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc. Bài toán đặt ra là chuyển các tuyến giao thông thành hành lang kinh tế, tạo thêm việc làm, thu nhập và giá trị gia tăng.


Ngày 9/11, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp Trường Đại học Thương mại và Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”. Với chủ đề kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác thương mại, dịch vụ, du lịch, hội thảo bàn giải pháp phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại, thông minh và hội nhập.

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Ngày 9/11, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp Trường Đại học Thương mại và Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”

Biên giới không chỉ là ranh giới giữa các quốc gia mà còn là không gian hợp tác, giao thương và phát triển

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Cao Bằng đạt hơn 4,46 tỷ USD; kinh tế cửa khẩu đóng góp khoảng 46% tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh. Riêng năm 2025, kim ngạch đạt gần 1,64 tỷ USD. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động cửa khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao phần giá trị mà doanh nghiệp và người dân địa phương có thể tạo ra.

Hội thảo tiếp nhận 96 báo cáo khoa học, trong đó có 42 báo cáo từ các đối tác nước ngoài. Tại ba phiên chuyên đề và phiên đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, các đại biểu tập trung vào kinh tế cửa khẩu, hạ tầng logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới, chế biến và mở rộng thị trường.

PGS.TS Nguyễn Duy Đạt, Viện trưởng Viện Kinh doanh quốc tế và Logistics, Trường Đại học Thương mại cho rằng, tỉnh Cao Bằng cần tính đồng thời chi phí vận tải, giao dịch và thời gian thông quan; đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng hạ tầng giao thông vận tải nói riêng, hạ tầng logistics nói chung là đặc biệt quan trọng với tỉnh Cao Bằng.

"Chúng tôi đề xuất địa cần khẩn trương nâng cấp ngay hạ tầng giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng logistics, vì với vị trí tự nhiên kém thuận lợi hơn so với các tỉnh khác thì chi phí vận tải đương nhiên sẽ cao hơn. Muốn xuất khẩu hay nhập khẩu thì hàng hóa vẫn phải đi qua một quãng đường dài. Như vậy, chúng ta sẽ phải cố gắng giảm bớt các chi phí khác như tổng chi phí logistics, chi phí giao dịch, chi phí thời gian. Cùng với đó, Cao Bằng nên áp dụng thông quan điện tử, xây dựng hạ tầng logistics tập trung để giảm chi phí cho doanh nghiệp, từ đó mới có thể thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tại Cao Bằng”- PGS.TS Nguyễn Duy Đạt nêu ý kiến.

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Với chủ đề kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác thương mại, dịch vụ, du lịch, hội thảo bàn giải pháp phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại, thông minh và hội nhập

Ý kiến này cho thấy lợi thế địa lý không tự chuyển thành lợi thế cạnh tranh. Nếu chi phí đưa hàng tới cửa khẩu và hoàn tất thủ tục quá cao, doanh nghiệp sẽ khó mở rộng giao thương. Bên cạnh hạ tầng, các giải pháp về thông quan điện tử, kho bãi tập trung, bảo quản và chế biến tại chỗ có thể giúp tăng hiệu quả cho cả doanh nghiệp địa phương lẫn các đơn vị đưa hàng qua Cao Bằng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, đánh giá các tham luận đã bổ sung luận cứ về kinh tế cửa khẩu, liên kết vùng, chuỗi giá trị xuyên biên giới, logistics, thương mại điện tử và du lịch.

Ông nhấn mạnh, hai tuyến cao tốc và cảng hàng không khi được hình thành sẽ mở thêm khả năng kết nối; nhưng hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với nguồn hàng, doanh nghiệp, thị trường, lao động và dịch vụ. Bài toán đặt ra là chuyển các tuyến giao thông thành hành lang kinh tế, đồng thời tạo thêm việc làm, thu nhập và giá trị gia tăng.

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Phiên đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Trung Quốc

Theo định hướng được nêu tại hội thảo, kinh tế cửa khẩu cần gắn với vùng sản xuất, logistics, công nghiệp chế biến và thị trường, thay vì chỉ đo bằng lượng hàng hóa đi qua. Cùng với thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới cũng được đặt trong yêu cầu phát triển bền vững, hài hòa lợi ích, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc địa phương. 

Ông Phan Thăng An đề nghị, địa phương, các doanh nghiệp cần mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, dịch vụ xuyên biên giới theo hướng bền vững, cùng có lợi. Trong đó, cần phát huy giá trị Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và bản sắc văn hóa của các dân tộc, phát triển sản phẩm du lịch liên tuyến, tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách, gắn du lịch với ẩm thực, làng nghề, sản phẩm OCOP và sinh kế cộng đồng.

"Kinh tế hợp tác xuyên biên giới phải hài hòa lợi ích giữa địa phương, vùng, quốc gia và đối tác; gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và quan hệ láng giềng hữu nghị”- Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh.

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Khi các ý tưởng được triển khai, đánh giá bằng kết quả thực tế, Cao Bằng mới có thể từng bước mở rộng vai trò kết nối thương mại xuyên biên giới, tạo thêm lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương

Sau hội thảo, yêu cầu đặt ra là chuyển các kiến nghị thành nhiệm vụ có cơ quan phụ trách, thời hạn và kết quả cụ thể. Thời gian thông quan, chi phí logistics, khả năng thu hút đầu tư, giá trị gia tăng và việc làm là những chỉ dấu để theo dõi hiệu quả.

Tỉnh cũng mong muốn doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động đề xuất dự án khả thi, hợp tác lâu dài; đồng thời cam kết cải thiện môi trường đầu tư và phối hợp tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền. Khi các ý tưởng được triển khai, đánh giá bằng kết quả thực tế, Cao Bằng mới có thể từng bước mở rộng vai trò kết nối thương mại xuyên biên giới, tạo thêm lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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