Tuyên Quang tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2026

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức “hai con số” của tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Tuyên Quang, tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn chậm. Tính đến hết ngày 31/5, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh mới đạt 22,4% kế hoạch vốn địa phương triển khai; trong đó kế hoạch vốn kéo dài đạt 18,2%, kế hoạch vốn năm 2026 đạt 28%.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như quá trình chuyển tiếp quản lý dự án khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều kiện thời tiết, địa hình, địa chất phức tạp, biến động giá nguyên vật liệu, khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà thầu chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, UBND xã, phường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công và quản lý ngân sách; nâng cao trách nhiệm Người đứng đầu; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Đối với kế hoạch vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải ưu tiên giải ngân dứt điểm, hoàn thành trước ngày 15/7 đối với các dự án đủ điều kiện. Đối với kế hoạch vốn năm 2026, các dự án đã hoàn thành phải khẩn trương thanh quyết toán theo quy định; các dự án chuyển tiếp phải phấn đấu giải ngân trên 70% kế hoạch trước ngày 30/9 và đạt 100% kế hoạch trước ngày 31/12. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư và dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030, các chủ đầu tư cần đẩy nhanh công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm tiến độ khởi công và giải ngân theo kế hoạch.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu tập trung nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm; khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; chủ động rà soát các dự án không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân để đề xuất điều chuyển vốn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

Cùng với đó, các sở, ngành theo chức năng, thẩm quyền phải đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư; tăng cường kiểm soát giá vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì tham mưu điều hành kế hoạch vốn đầu tư công, thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời đối với những đơn vị chậm tiến độ.

Kho bạc Nhà nước khu vực VIII được yêu cầu bảo đảm điều kiện thanh toán vốn đầu tư công, tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư trong công tác thanh toán, thu hồi vốn tạm ứng và đẩy mạnh thanh toán trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Các xã, phường phải chủ động rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công theo phân cấp quản lý; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm phân bổ vốn, chậm giải ngân hoặc không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.