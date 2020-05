Tỷ phú Singapore chia sẻ bí quyết “miễn nhiễm” với Covid-19

Doanh nghiệp game Razer nổi tiếng toàn cầu của ông Min-Liang Tan, một tỷ phú tự thân Singapore, gần như "miễn nhiễm" với Covid-19. Đây là một đơn vị hiếm hoi trên thế giới ít bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch này.

Chia sẻ trên kênh thông tin tài chính Mỹ CNBC, ông Min-Liang Tan - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty game toàn cầu Razer cho rằng: Một trong những bí quyết để doanh nghiệp vẫn phát triển mạnh trong bối cảnh môi trường kinh doanh bị gián đoạn vì dịch Covid-19 đó là biết tận dụng thời cơ, hiểu tâm lý khách hàng và không ngừng sáng tạo.

Tỷ phú Singapore chia sẻ bí quyết "miễn nhiễm" với đại dịch Covid-19 trên kênh CNBC.

Trước khi Covid-19 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố là đại dịch, doanh nhân Min-Liang Tan đã cho in một loạt áp phích chứa cụm từ "stay home and game on" (ở nhà và chơi game) lấy cảm hứng từ các biện pháp phong tỏa.

Việc kinh doanh của ông Min-Liang Tan không mấy thuận lợi khi đại dịch Covid-19 bùng phát, song vị tỷ phú tự thân này biết rằng vẫn có thể dựa vào khách hàng để vực dậy và đối mặt với thách thức.

Thương hiệu Razer với logo hình con rắn 3 đầu đã phát triển nhanh chóng. Loạt dịch vụ game trực tuyến và phần đồ họa sặc sỡ mang tính đặc trưng giúp ông Min-Liang Tan xây dựng được một lượng người hâm mộ hùng hậu. Tỷ phú Min-Liang Tan trở thành một biểu tượng trong giới doanh nhân và cộng đồng game khi xây dựng được một trong những thương hiệu dễ nhận biết nhất ngành công nghiệp trò chơi toàn cầu.

Razer cũng thành công trong việc thiết kế và sản xuất một thiết bị chuột có thể tăng độ chính xác và tốc độ di chuyển. Dòng chuột Bloomslang ra đời, trở thành sản phẩm chủ lực của Razer. Sự xuất hiện của Bloomslang đã kích thích cuộc cạnh tranh trong ngành game và đó cũng chính là động lực để ông Min-Liang Tan tiếp tục phát triển Razer trong những năm sau.

Vị doanh nhân này chia sẻ công ty của ông đang xin giấy phép thành lập ngân hàng Razer để phục vụ cho dịch vụ ví thanh toán điện tử.

Công ty của doanh nhân Min-Liang Tan đã trụ vững bất chấp đại dịch.

Bên cạnh công việc kinh doanh, ông Min-Liang Tan cũng chú trọng đến các hoạt động xã hội thông qua việc hỗ trợ chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Công ty của ông Min-Liang Tan đã chuyển đổi một phần dây chuyền sản xuất và tặng một lượng khẩu trang lớn cho cộng đồng quốc tế.

Công việc kinh doanh của Razer bùng nổ mạnh khi ngày càng nhiều người dân hạn chế đi lại trong mùa dịch và tìm cách để giải trí ở nhà. "Thời gian gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi, chúng tôi nhận thấy hoạt động của các game thủ tăng chóng mặt. Mọi người bị kẹt ở nhà và chúng tôi chưa bao giờ thấy số người lên mạng chơi game lại nhiều đến thế", CEO Razer cho hay.

Chia sẻ về định hướng của Razer, ông Min-Liang Tan tiết lộ ông luôn nhìn vào thách thức tiếp theo, lường trước những gì sắp xảy ra. "Tôi rất hiếm khi nhìn lại quá khứ. Điều luôn nằm trong đầu tôi là việc tiếp theo chúng tôi có thể làm là gì. Đó là cách chúng tôi có thể vươn tới tầm cơ cao hơn... Tôi xem Razer như một trò chơi chiến lược thời gian thực", ông Min-Liang Tan nói.

Không chỉ doanh nghiệp của tỷ phú Min-Liang Tan cảm nhận được sự bùng nổ của ngành kinh doanh trò chơi. Các công ty phát triển trò chơi khác sau này cũng đi theo con đường của ông Min-Liang Tan.

Theo hãng viễn thông Verizon, mức sử dụng video game tăng 75% kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Mỹ. Trong tuần kết thúc vào ngày 22/3, có 1,2 tỷ lượt tải các trò chơi trên điện thoại di động, ghi nhận mức cao kỷ lục, theo App Annie. Chỉ tính riêng năm 2019, thị trường game toàn cầu tăng hơn 7% với doanh thu là 148,8 tỷ USD. Đến năm 2022, con số này được dự báo sẽ đạt 189,6 tỷ USD./.