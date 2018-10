“Vàng trắng” mang no ấm cho người dân vùng đất dốc Lai Châu

Những năm đầu khi mới bám dễ trên vùng đất dốc Lai Châu, cây cao su đã để lại nhiều hoài nghi về sự phù hợp và hiệu quả kinh tế mang lại. Thế nhưng, sau 10 năm có mặt trên mảnh đất này, sự hoài nghi đó đã được thay thế bằng niềm vui, sự tin tưởng khi hàng nghìn ha cao su đã cho khai thác và đồng bào các dân tộc địa phương chính là những người trực tiếp được hưởng lợi. Từng giọt vàng trắng tuôn chảy báo hiệu những tháng ngày no ấm về trên các bản làng nơi đây. Cây cao su được trồng tại tỉnh Lai Châu từ năm 2007 và chủ yếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Than Uyên. Đến nay địa phương có tổng diện tích khoảng 13.000 ha, trong đó, hơn 2.800 ha đã cho thu hoạch. Hầu hết các diện tích cao su ở Lai Châu đã khép tán và đang trong thời gian chờ thu hoạch mủ. Nếu những năm đầu công nhân người địa phương chưa quen với quy trình làm việc khoa học, thường bỏ ngang mỗi khi vào ngày mùa, lễ tết, thì nay bà con đã thành thục với những động tác cạo mủ cao su. Những bàn tay trước kia chỉ quen với cái cày, cái cuốc thì nay đã thành thục với dao cạo mủ cao su và trở thành công nhân lành nghề. Các công nhân thuộc Nông trường cao su Nậm Tăm cho hay, lương của các công nhân ăn theo sản phẩm, vì vậy ai cũng cố gắng và đa phần có thu nhập trên 5 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều gia đình đã mua được nhiều đồ dùng sinh hoạt đắt tiền như ti vi, tủ lạnh, xe máy... Như vậy, cây cao su ở Lai Châu đang khẳng định phù hợp, với năng suất cây trồng năm 2 là 1.100kg/ha. Những dòng mủ trắng chắt lọc từ đất đồi khô cằn Lai Châu đang mang lại no ấm cho người dân trong vùng dự án, trong đó chủ yếu là đồng bào tái định cư các công trình thủy điện. Mủ cao su thu hoạch được đóng bao và được các công nhân vận chuyển về các đội vào các buổi sáng hàng ngày. Lãnh đạo Công ty Cổ phần cao su Lai Châu, đơn vị có nhiều diện tích thu hoạch nhất tại địa phương cho biết: Hiện nay, giá mủ cao su trên thị trường gần 30 triệu/tấn. Với giá cả như vậy, công ty chỉ có một chút lãi sau khi trừ chi phí. Tuy giá cả thị trường thấp và có lãi ít, nhưng công ty vẫn tiến hành cho thu hoạch để đảm bảo ổn định đời sống công nhân. Dự kiến sang năm 2019, công ty sẽ đưa vào khai thác tổng diện tích khoảng 4.000ha và sẽ phải tuyển thêm công nhân. Vì vậy, sẽ có thêm nhiều công nhân người địa phương được tuyển vào làm việc. Với thu nhập trung bình khoảng 5 đến 6 triệu đồng/tháng như hiện nay, bộ mặt các bản làng trong vùng dự án đang dần khởi sắc. Nhiều công nhân có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng, thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân phải làm thủ tục giảm trừ gia cảnh là niềm vui cho cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Những năm đầu khi mới bám dễ trên vùng đất dốc Lai Châu, cây cao su đã để lại nhiều hoài nghi về sự phù hợp và hiệu quả kinh tế mang lại. Thế nhưng, sau 10 năm có mặt trên mảnh đất này, sự hoài nghi đó đã được thay thế bằng niềm vui, sự tin tưởng khi hàng nghìn ha cao su đã cho khai thác và đồng bào các dân tộc địa phương chính là những người trực tiếp được hưởng lợi. Từng giọt vàng trắng tuôn chảy báo hiệu những tháng ngày no ấm về trên các bản làng nơi đây. Cây cao su được trồng tại tỉnh Lai Châu từ năm 2007 và chủ yếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Than Uyên. Đến nay địa phương có tổng diện tích khoảng 13.000 ha, trong đó, hơn 2.800 ha đã cho thu hoạch. Hầu hết các diện tích cao su ở Lai Châu đã khép tán và đang trong thời gian chờ thu hoạch mủ. Nếu những năm đầu công nhân người địa phương chưa quen với quy trình làm việc khoa học, thường bỏ ngang mỗi khi vào ngày mùa, lễ tết, thì nay bà con đã thành thục với những động tác cạo mủ cao su. Những bàn tay trước kia chỉ quen với cái cày, cái cuốc thì nay đã thành thục với dao cạo mủ cao su và trở thành công nhân lành nghề. Các công nhân thuộc Nông trường cao su Nậm Tăm cho hay, lương của các công nhân ăn theo sản phẩm, vì vậy ai cũng cố gắng và đa phần có thu nhập trên 5 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều gia đình đã mua được nhiều đồ dùng sinh hoạt đắt tiền như ti vi, tủ lạnh, xe máy... Như vậy, cây cao su ở Lai Châu đang khẳng định phù hợp, với năng suất cây trồng năm 2 là 1.100kg/ha. Những dòng mủ trắng chắt lọc từ đất đồi khô cằn Lai Châu đang mang lại no ấm cho người dân trong vùng dự án, trong đó chủ yếu là đồng bào tái định cư các công trình thủy điện. Mủ cao su thu hoạch được đóng bao và được các công nhân vận chuyển về các đội vào các buổi sáng hàng ngày. Lãnh đạo Công ty Cổ phần cao su Lai Châu, đơn vị có nhiều diện tích thu hoạch nhất tại địa phương cho biết: Hiện nay, giá mủ cao su trên thị trường gần 30 triệu/tấn. Với giá cả như vậy, công ty chỉ có một chút lãi sau khi trừ chi phí. Tuy giá cả thị trường thấp và có lãi ít, nhưng công ty vẫn tiến hành cho thu hoạch để đảm bảo ổn định đời sống công nhân. Dự kiến sang năm 2019, công ty sẽ đưa vào khai thác tổng diện tích khoảng 4.000ha và sẽ phải tuyển thêm công nhân. Vì vậy, sẽ có thêm nhiều công nhân người địa phương được tuyển vào làm việc. Với thu nhập trung bình khoảng 5 đến 6 triệu đồng/tháng như hiện nay, bộ mặt các bản làng trong vùng dự án đang dần khởi sắc. Nhiều công nhân có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng, thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân phải làm thủ tục giảm trừ gia cảnh là niềm vui cho cấp ủy, chính quyền địa phương./.