Vào EVFTA, ngành tài chính - viễn thông chịu áp lực cạnh tranh lớn

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) tổ chức Hội thảo "Ngành Tài chính - Viễn thông Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ EVFTA".

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng cho biết, ngày 30/6 vừa qua, Hiệp định EVFTA đã chính thức được ký kết. EVFTA được kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ hội phát triển đặc biệt có ý nghĩa cho nhiều ngành và cả nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.



Theo ông Phòng, trong quá trình hội nhập, các ngành Tài chính, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và viễn thông đã có sự phát triển ấn tượng cả về quy mô thị trường và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành. Việc mở cửa và cạnh tranh trên thị trường dịch vụ tài chính, viễn thông đã mở ra nhiều lựa chọn về dịch vụ với chất lượng cao, chi phí hợp lý hơn cho người tiêu dùng.

Ông Phòng cho rằng, trong EVFTA, cam kết liên quan tới dịch vụ tài chính và viễn thông nằm trong nhóm có cách thức tiếp cận đặc biệt. Một mặt, mở cửa tự do hóa các ngành này không chỉ có ý nghĩa với bản thân các ngành này mà còn có tác động tích cực tới toàn bộ nền kinh tế. Mặt khác, đây cũng là nhóm dịch vụ nhạy cảm, gắn liền với sự ổn định của nền tài chính và kinh tế quốc dân, an toàn an ninh thông tin, ảnh hưởng trực tiếp tới mọi hoạt động kinh tế - xã hội, do vậy luôn cần có kiểm soát thận trọng.



Về tác động của EVFTA tới thị trường và ngành Tài chính, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (thuộc VCCI) cho biết, về trực tiếp sẽ không có tác động quá lớn về đầu tư nước ngoài bởi ngành Tài chính sẽ chỉ mở thêm duy nhất dịch vụ nhượng tái bảo hiểm còn về mức cam kết sẽ không có gì thay đổi.



Còn đối với ngành Viễn thông, sẽ không mở thêm lĩnh vực viễn thông nào mới, nhưng về mức cam kết sẽ không có thay đổi lớn trong 5 năm đầu. Sau đó, mức độ mở cửa sẽ cao hơn cam kết WTO về mức vốn nước ngoài trong liên doanh và dịch vụ giá trị gia tăng không có hạ tầng mạng mở cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.



Đánh giá của Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập cho thấy, những cam kết của EVFTA sẽ giúp GDP của Việt Nam trong giai đoạn từ 2019 - 2023 tăng thêm khoảng 2,18% - 3,25%; trong giai đoạn 2024 - 2028 tăng từ 4,57% - 5,3% và trong giai đoạn 2029 - 2033 sẽ tăng 7,07% - 7,72%.

Còn tác động gián tiếp mà EVFTA mang đến là làm gia tăng nhu cầu dịch vụ; giúp cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ổn định hơn. Từ đó, kéo theo cơ hội đầu tư tại các nền kinh tế thuộc EU và cơ hội hợp tác với các đối tác EU.



Bên cạnh cơ hội thì ngành tài chính và viễn thông sẽ phải đứng trước những áp lực cạnh tranh từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong bối cảnh hội nhập FTA. Bên cạnh đó, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn trong giao dịch và yêu cầu của khách hàng ngày càng cao hơn cũng là những thác thức từ EVFTA mà nền kinh tế phải đối mặt…



"Đây là những vấn đề khó và mang tính đặc thù cao. Vì vậy, các doanh nghiệp cần hiểu rõ ràng, đầy đủ để có thể vận dụng cam kết trong quá trình sản xuất kinh doanh", bà Nguyễn Thị Thu Trang nhấn mạnh./.