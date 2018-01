Vào năm mới, giá thịt lợn đang dần hồi phục

Tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, vốn được coi là "thủ phủ" nuôi lợn lớn nhất miền Bắc, giá lợn hơi xuất chuồng đang nhích dần kể từ cuối tháng 12/2017. Đặc biệt, vào những ngày đầu năm mới 2018, giá lợn ở đây đang tăng lên từng ngày.

Ở thời điểm hiện tại, giá lợn xuất chuồng đang dao động khoảng từ 33-38 nghìn đồng/kg.

Thịt lợn đang có dấu hiệu tăng giá

Chị Hiền, một chủ trang trại lợn ở Ngọc Lũ cho hay, dù giá lợn đang có dấu hiệu phục hồi nhưng tỷ lệ xuất chuồng hạn chế bởi quy mô chăn nuôi ở "thủ phủ" này đã giảm đáng kể từ khi giá lợn chạm đáy vào hồi giữa năm ngoái.

Nhiều hộ gia đình ở xã Ngọc Lũ không còn đủ tiềm lực tài chính để tiếp tục chăn nuôi do thua lỗ nặng trong thời kỳ "khủng hoảng" giá lợn hơi năm vừa qua. Các đại lý thức ăn gia xúc cũng hoạt động cầm chừng bởi người nuôi thua lỗ, khó thu hồi vốn, chị Hiền chia sẻ.

Anh Dũng, một hộ chăn nuôi lớn ở thôn đội 4, xã Ngọc Lũ, cho biết, với mức giá hiện tại, người dân đã bắt đầu có lãi. Mỗi con trọng lượng 100-120 kg lãi khoảng 300 - 400 ngàn đồng, nếu trong quá trình nuôi lợn không bị ốm, bị dịch bệnh...

Theo báo Thanh niên, tại Đồng Nai, địa phương có đàn heo lớn nhất nước, các hộ chăn nuôi cho biết giá bán ra ở mức 30.000 - 31.000 đồng/kg, tăng từ 1.000 - 2.000 đồng so với 10 ngày trước. Với mức giá này, người chăn nuôi vẫn còn lỗ khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho biết, giá heo hơi ở miền Trung và Tây nguyêkhoảng 33.000 đồng/kg, miền Bắc 35.000 - 36.000 đồng/kg, tăng trung bình 4.000 - 5.000 đồng/kg. Sau nhiều tháng chạm đáy, giá heo hơi những tháng cuối năm 2017 có dấu hiệu tăng trở lại nhưng vẫn không đủ để người chăn nuôi có lãi.

Dự báo đến Tết Nguyên đán, giá thịt heo nhiều khả năng sẽ tăng thêm do các cơ sở chế biến đang tập trung giết mổ để sản xuất các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu tết của người dân.

Một nguyên nhân khác giúp giá heo dần hồi phục là do đàn heo thịt hiện còn 27,4 triệu con, giảm đến 5,7% (tính đến hết quý 3/2017) so cùng kỳ 2016. Giá heo hồi phục chậm là do lượng heo quá lứa nhiều nên tổng đàn tuy có giảm nhưng sản lượng xuất chuồng vẫn còn cao.

Trong khi giá tại các trại vừa nhích lên thì trên thị trường giá thịt heo đã tăng 10 - 15% trong khoảng 1 tháng qua. Theo khảo sát tại các chợ, siêu thị và cửa hàng, giá phổ biến của một số mặt hàng: đùi 78.000 - 80.000 đồng/kg, vai 72.000 - 75.000 đồng/kg, phi lê 112.000 - 120.000 đồng/kg, sườn 65.000 đồng/kg…

Tổng nguồn cung heo thịt tại Việt Nam ước đạt khoảng 41 triệu con trong năm 2018, cung - cầu thịt heo vì thế sẽ cân bằng, Ipsos Business Consulting (công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu) đưa ra dự báo hồi cuối quý 3/2017.

Đơn vị này cũng cảnh báo, nếu Việt Nam không kiểm soát tốt đàn heo nái, việc tái đàn tăng khi giá heo hơi phục hồi thì sẽ sớm rơi vào vòng khủng hoảng thừa của thị trường.

Chia sẻ trên Infonet khi cập đến nguồn cung và giá cả các sản phẩm chăn nuôi dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Xuân Dương- Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi nhận định: Ngoài khó khăn riêng của những người chăn nuôi heo, năm nay các sản phẩm chăn nuôi cơ bản đáp ứng thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước trong năm qua.

Để thoát khỏi cảnh thua lỗ kéo dài, theo ông Dương, tham gia chuỗi liên kết là một trong những vấn đề cấp bách người chăn nuôi cần làm ngay. Nếu chúng ta không tổ chức chăn nuôi theo chuỗi liên kết, khủng hoảng đối với ngành heo sẽ tiếp tục kéo dài. Hiện nay chúng ta rất khó kiểm soát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát cung cầu./.