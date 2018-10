Vay vốn ODA Nhật, phải trả lương chuyên gia 700 triệu đồng/tháng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về việc chuẩn bị thẩm định các dự án vốn vay ODA Nhật Bản tài khóa 2018.

Theo Bộ này, do Việt Nam chưa có khảo sát hàng năm và hướng dẫn về xây dựng định mức lương tư vấn quốc tế nên định mức lương tư vấn quốc tế do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đưa ra thường cao hơn nhiều so với định mức lương tư vấn quốc tế bình quân trong các dự án sử dụng vốn vay ODA tại Việt Nam.

Mức lương trả cho chuyên gia của Nhật cao hơn khoảng 20-25% so với mức lương tư vấn nước ngoài bình quân trong các dự án vay ODA... (Ảnh: KT)

Hiện, mức lương tư vấn quốc tế phía Nhật Bản yêu cầu để lập dự toán các dự án vay vốn ODA tài khóa 2018 khoảng 30.000 USD/tháng/người (+-10%), tức khoảng 700 triệu/người/tháng, chưa kể các khoản phụ cấp. Mức này cao hơn 20-25% so với mức lương tư vấn nước ngoài bình quân trong các dự án vay vốn ODA, vay ưu đãi của Chính phủ và gấp đôi so với thu nhập kê khai nộp thuế bình quân của người có quốc tịch Nhật Bản làm việc tại Việt Nam năm 2016.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, về lâu dài, Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Lao động-thương binh và Xã hội nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng việc xây dựng định mức lương chuyên gia tư vấn quốc tế./.

PC_Article_Middle

Bổ sung quy định kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP trong đó bổ sung quy định kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Sử dụng vốn vay ODA: ” Bánh” hay “Bẫy”? VOV.VN -Khi vốn ODA không còn là nguồn ưu đãi thì việc tiếp tục vay và sử dụng nguồn vốn này ra sao là bài toán cần tính kỹ.