Vì sao có sự chênh lệch hơn 72.000 lượt xe tại trạm BOT Hà Nội - Bắc Giang?

Doanh thu thu phí hơn 180 tỷ đồng, số liệu đối soát trùng khớp

Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa công bố kết quả kiểm tra doanh thu, lưu lượng phương tiện và công tác sao lưu dữ liệu tại Trạm thu phí BOT Hà Nội - Bắc Giang trong quý III/2026. Kết quả cho thấy doanh thu thu phí được đối chiếu trùng khớp, song số liệu phương tiện ghi nhận trên hai hệ thống FE và BE (FE - hệ thống ở phía làn thu phí, trực tiếp tiếp nhận và ghi nhận thông tin phương tiện, giao dịch qua trạm và BE - hệ thống phía sau, tiếp nhận dữ liệu từ FE để xử lý, kiểm tra, đối soát và quản lý các giao dịch thu phí) có sự chênh lệch đáng chú ý với hơn 72.000 lượt xe.

Kết quả kiểm tra quý III/2026 tại Trạm thu phí BOT Hà Nội - Bắc Giang cho thấy doanh thu hơn 180 tỷ đồng được đối chiếu trùng khớp, song lưu lượng phương tiện giữa hai hệ thống FE và BE chênh lệch hơn 72.000 lượt.

Cụ thể, theo kết quả kiểm tra, trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026, doanh thu thu phí tại Trạm BOT Hà Nội - Bắc Giang lần lượt đạt hơn 61 tỷ đồng trong tháng 7, hơn 58 tỷ đồng trong tháng 8 và hơn 60 tỷ đồng trong tháng 9. Tổng doanh thu trong quý III/2026 đạt hơn 180 tỷ đồng.

Khu Quản lý đường bộ I cho biết, doanh thu do Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang báo cáo được đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống phần mềm thu phí sau đối soát và cho kết quả trùng khớp.

Đáng chú ý, qua kiểm tra xác suất doanh thu vào các ngày 3 và 23 hằng tháng, số liệu giữa biên bản đối soát và hệ thống phần mềm không ghi nhận chênh lệch. Doanh thu kê khai thuế cũng phù hợp với doanh thu từng tháng của trạm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đối soát doanh thu, đoàn kiểm tra phát hiện sự khác biệt đáng kể về lưu lượng phương tiện giữa hai hệ thống FE và BE.

Hai hệ thống FE và BE chênh lệch hơn 72.000 lượt xe

Cụ thể, trong tháng 7/2026, hệ thống FE ghi nhận hơn 1,214 triệu lượt phương tiện, trong khi hệ thống BE ghi nhận hơn 1,19 triệu lượt, chênh lệch hơn 24.000 lượt.

Tháng 8, số liệu trên hệ thống FE đạt gần 1,205 triệu lượt, còn hệ thống BE ghi nhận hơn 1,18 triệu lượt. Sang tháng 9, hai hệ thống lần lượt ghi nhận hơn 1,172 triệu lượt và hơn 1,148 triệu lượt. Mức chênh lệch trong mỗi tháng đều hơn 24.000 lượt.

Tính chung quý III/2026, tổng số lượt phương tiện chênh lệch giữa hai hệ thống theo bảng số liệu trong báo cáo là hơn 72.000 lượt.

Theo giải thích về chức năng, FE là hệ thống đặt tại phía làn thu phí, trực tiếp tiếp nhận và ghi nhận thông tin phương tiện, giao dịch qua trạm. Trong khi đó, BE là hệ thống phía sau, tiếp nhận dữ liệu từ FE để xử lý, kiểm tra, đối soát và quản lý các giao dịch thu phí.

Vì sao có sự chênh lệch hơn 72.000 lượt xe tại trạm BOT Hà Nội - Bắc Giang?

Giải trình về sự chênh lệch này, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang cho biết nguyên nhân liên quan đến nhiều nhóm giao dịch và tình huống phát sinh trong quá trình vận hành.

Trong đó có các giao dịch phải tạo ngoại tuyến; phương tiện mua vé tại làn hỗn hợp (MTC); giao dịch điều chỉnh, giao dịch trùng lặp bị hủy; lỗi thẻ đối với vé tháng, vé quý thu phí tự động không dừng (ETC). Ngoài ra, một số trường hợp phương tiện ưu tiên chưa dán thẻ ETC hoặc khai báo lỗi trên hệ thống cũng được doanh nghiệp đề cập trong nội dung giải trình.

Yêu cầu khắc phục biển báo điện tử, rà soát phương tiện miễn phí

Về công tác sao lưu dữ liệu thu phí, Khu Quản lý đường bộ I đánh giá dữ liệu giao dịch, video và hình ảnh được kiểm tra tại trạm đáp ứng yêu cầu theo Thông tư số 34/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Hiện Trạm thu phí BOT Hà Nội - Bắc Giang đang vận hành 10 làn, gồm 7 làn thu phí tự động không dừng ETC thuần và 3 làn xử lý sự cố.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận biển báo điện tử VMS tại cổng trạm bị hư hỏng, lỗi đèn LED hiển thị. Khu Quản lý đường bộ I đề nghị doanh nghiệp khẩn trương khắc phục tình trạng này nhằm bảo đảm việc công khai thông tin dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp rà soát các phương tiện thuộc diện miễn tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, bảo đảm áp dụng đúng đối tượng. Những phương tiện không đáp ứng điều kiện miễn phí phải thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định.

Đối với chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện thuộc khu vực lân cận trạm thu phí, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách chủ phương tiện đủ điều kiện. Việc thực hiện chính sách phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Kết quả kiểm tra quý III/2026 tại Trạm BOT Hà Nội - Bắc Giang cho thấy doanh thu thu phí đã được đối chiếu trùng khớp giữa báo cáo của doanh nghiệp và hệ thống phần mềm. Tuy nhiên, chênh lệch hơn 72.000 lượt phương tiện giữa FE và BE vẫn là vấn đề cần được theo dõi, kiểm soát trong quá trình vận hành và quản lý dữ liệu thu phí.