Vì sao "hắc đại đậu" giá cao ngất vẫn cháy hàng?

Nóng 24h: Thông tin thêm về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk

VOV.VN - “Toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất trật tư an ninh tại Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ; hiện đời sống tại huyện Cư Kuin đã quay lại ổn định, bình thường”. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 16/6.