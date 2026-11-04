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Việc cung ứng xăng sinh học cơ bản thực hiện đúng lộ trình, đảm bảo cung-cầu

Thứ Tư, 14:17, 04/11/2026
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VOV.VN - Sáng nay (4/11), thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối đang duy trì ổn định. Đặc biệt, việc cung ứng xăng sinh học cơ bản thực hiện đúng lộ trình, đảm bảo cung - cầu và không có sự bất cân đối.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, năng lực pha chế và phối trộn xăng sinh học tiếp tục được tăng cường. Cho đến nay, đã có 11 doanh nghiệp được cấp phép với tổng năng lực đạt 1,410 triệu m³/tháng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (khoảng 1triệu m³/tháng). Tức là chúng ta có dư địa khoảng 30% để phòng khi có vấn đề xảy ra.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin tại họp báo Chính phủ

Khả năng cung ứng xăng sinh học E100 của các nhà máy sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì và thông qua 3 nhà máy đang triển khai. Lãnh đạo Bộ Công thương kỳ vọng, thời gian tới với nhu cầu ổn định, một số nhà máy trước đây dừng sản xuất phục hồi và tạo ra nguồn cung mới, thậm chí có thể hình thành nên năng lực sản xuất mới đảm bảo, ổn định chuỗi cung ứng xăng sinh học.

Về tổng thể lũy kế từ 1/6 đến 27/10/2026, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4.930 triệu mét khối. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09% và xăng E5 chiếm 7,91%. Xăng sinh học đã hình thành nhu cầu tiêu dùng chủ yếu.

Giá bán xăng sinh học E10 đã được duy trì ổn định, trong bối cảnh giá quốc tế có nhiều biến động phức tạp và giá năng lượng trên thế giới có xu hướng tăng. Chúng ta đã có 19 lần điều chỉnh giá, trong đó có 11 lần tăng và 8 lần giảm. Tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, Bộ Công Thương đã công bố giá cơ sở xăng E10RON95 III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/10/2026 và thấp hơn giá xăng E5RON92 là 148 đồng/lít.

Công tác điều hành, kiểm tra giám sát thị trường, đo lường chất lượng, tiếp tục thực hiện chặt chẽ và trong giai đoạn vừa qua chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống. Đặc biệt, Bộ Công thương đang đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến phản ánh từ người dân, người tiêu dùng.

Bộ Công Thương cũng đang đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người tiêu dùng. Thời gian qua, cơ quan quản lý đã tiếp nhận 315 ý kiến, chủ yếu tập trung trong tháng 6 và tháng 7 (314 ý kiến); riêng giai đoạn tháng 9 và tháng 10 gần như không còn phản ánh. Bộ Công Thương cho biết rất mong muốn tiếp tục tiếp nhận trực tiếp ý kiến thông qua các cơ quan báo chí để có thêm thông tin phục vụ công tác điều hành.

Đánh giá về tác động của chính sách đối với môi trường và chất lượng không khí, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhận định, do thời gian thực hiện mới được 5 tháng nên kết quả quan trắc ở từng địa điểm chưa phản ánh được tính hệ thống. Tuy nhiên về mặt lý thuyết và theo kết quả nghiên cứu chung, việc thay thế khoảng 1 triệu mét khối xăng khoáng mỗi năm bằng E100 tự nhiên sẽ giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2 phát thải vào không khí. Kết quả tương tác với môi trường thực tế sẽ phụ thuộc vào việc đo đạc, đánh giá cụ thể trong thời gian tới.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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