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Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác, kết nối doanh nghiệp tại Mumbai

Thứ Năm, 06:13, 01/10/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 29 và 30/9, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp tại Mumbai, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng cơ hội kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn – Việt (IVCCI) và Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai (World Trade Center Mumbai) tổ chức chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp hai nước, với sự tham gia của đoàn doanh nghiệp Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM).

Đây là chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô tại Mumbai, nhằm thực hiện hóa kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, trong đó có thành phố Mumbai, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5/2026 và sau khi Mumbai và thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận thành hai thành phố kết nghĩa.

Nâng tầm kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ thông qua IVCCI

Tham dự chuỗi hoạt động, đoàn doanh nghiệp Việt Nam gồm 13 đại biểu thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, bán lẻ và phát triển kinh doanh xuyên biên giới.

Trong ngày hôm qua (29/9), các đại diện của Việt Nam tham dự Đại hội đồng thường niên lần thứ 36 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Ấn Độ (IVCCI) và chương trình giao lưu doanh nghiệp tại Phòng Thương mại và Công nghiệp IMC.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên đã thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp sở tại những chuyển động mới nhất trong quan hệ hai nước, đặc biệt là các nội dung gắn trực tiếp với bang Maharashtra và thành phố Mumbai. Tổng Lãnh sự nhấn mạnh trong chuyến thăm hồi tháng 5 năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thống đốc và Thủ hiến bang Maharashtra, hai bên cùng khẳng định Maharashtra và Mumbai là động lực quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Cũng trong dịp này, doanh nghiệp hai bên đã trao 27 thỏa thuận hợp tác, con số kỷ lục từ trước tới nay.

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Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên. Ảnh: VOV

Từ New Delhi, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cũng có bài phát biểu trực tuyến tới Đại hội, khẳng định quan hệ Việt Nam – Ấn Độ ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển. Đại sứ cho biết thương mại hai chiều tăng từ hơn 5,5 tỷ USD năm 2016 lên 16,46 tỷ USD năm 2025. Hai nước đang hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2030, với dư địa hợp tác lớn trong lĩnh vực xe điện, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, logistics, chuỗi cung ứng, du lịch, nông nghiệp, thanh toán số và khoáng sản chiến lược.

Trong khi đó, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng đã đề xuất nghiên cứu mở rộng hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Ấn Độ từ Mumbai và bang Maharashtra tới các trung tâm kinh tế lớn khác của Ấn Độ, đồng thời nghiên cứu thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam – Ấn Độ để duy trì kết nối và đối thoại doanh nghiệp thường xuyên.

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Toàn cảnh Đại hội đồng thường niên lần thứ 36 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Ấn Độ. Ảnh: VOV

Về phía Ấn Độ, Bộ trưởng Lễ tân và Xúc tiến bang Maharashtra Jayakumar Rawal hoan nghênh việc Mumbai và Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành hai thành phố kết nghĩa, coi đây là khuôn khổ quan trọng để hai trung tâm kinh tế hàng đầu của hai nước mở rộng hợp tác. Bộ trưởng khẳng định chính quyền bang Maharashtra sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư và kinh doanh tại bang, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Maharashtra khai thác thị trường Việt Nam trong những lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh.

Tại sự kiện, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Ấn Độ (IVCCI) tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU), tạo khuôn khổ tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận thị trường và phát triển các hoạt động hợp tác song phương.

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Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên và Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng (ngoài cùng bên phải) chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: VOV

Diễn đàn “Vietnam - India Business Connect”

Sáng 30/9, tại Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp “Vietnam – India Business Connect” được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai, Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai (World Trade Center Mumbai) và Hiệp hội Công nghiệp toàn Ấn Độ (AIAI), với sự phối hợp của VECOM, HGI Investment và FTC Media.

Tại sự kiện, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đề xuất tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế lớn của hai nước, hướng tới hình thành mạng lưới Kết nối kinh doanh WTC Ấn Độ – Việt Nam (WTC India–Viet Nam Business Connect), tập trung vào kết nối trực tiếp doanh nghiệp với doanh nghiệp.

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Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: VOV

Hai bên cũng hướng tới xây dựng cơ chế trao đổi đoàn doanh nghiệp thường xuyên theo từng ngành, kết hợp khảo sát thị trường, gặp gỡ doanh nghiệp, kết nối đầu tư, giúp doanh nghiệp tìm được đối tác, hình thành hợp đồng, dự án và đưa sản phẩm tiếp cận thị trường hai nước.

Chuỗi hoạt động trong hai ngày qua tại Mumbai, Ấn Độ là bước cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5 vừa qua; khẳng định vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai và Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ trong việc triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, nhằm tạo ra những kết quả cụ thể và thiết thực.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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