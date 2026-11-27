Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam – Australia là cơ chế đối thoại cấp cao quan trọng trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam -Australia (EEES) thông qua báo cáo của các Nhóm công tác về thương mại, đầu tư và Đối thoại thường niên về phát triển; đồng thời thống nhất phương hướng thúc đẩy hợp tác thực chất trong giai đoạn tiếp theo.

Tham dự Hội nghị, về phía Australia có bà Gillian Bird, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Australia tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác cấp cao Australia. Về phía Việt Nam có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và môi trường cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Toàn cảnh hội nghị

Kết quả nổi bật trong hợp tác kinh tế song phương

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Don Farrell, Đại sứ Gillian Bird cùng đoàn công tác Australia thăm và làm việc tại Việt Nam, tiếp nối kết quả tích cực của cuộc làm việc song phương cách đây ít tháng, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, sau khi hai nước triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế, quan hệ thương mại và đầu tư song phương đã có những bước phát triển vượt bậc. Cụ thể, trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia đạt 13,94 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2025. Về đầu tư, tính đến cuối tháng 10/2026, Australia có 758 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,9 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư hơn 605 triệu USD vào Australia, đưa Việt Nam đứng thứ 12 trong tổng số 87 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở ghi nhận những kết quả tích cực của Nhóm công tác về Thương mại, Nhóm công tác về Đầu tư và Đối thoại thường niên về Phát triển Việt Nam – Australia lần thứ hai vừa diễn ra, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để hiện thực hóa các cam kết cấp cao, tập trung vào ba trụ cột chính. Thứ nhất, nâng tầm quan hệ đối tác đầu tư dài hạn, gắn kết chặt chẽ với các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030, trọng tâm là khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ và năng lượng sạch. Thứ hai, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư hai chiều trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế số và kinh tế xanh, phát huy tối đa lợi thế bổ trợ của hai nền kinh tế. Thứ ba, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và đa phương, đặc biệt trong năm 2026 và Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Khuyến khích doanh nghiệp Australia tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên

Tại phiên thảo luận về hợp tác kinh tế song phương trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai bên đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng chính sách và các lĩnh vực hợp tác cụ thể. Về phía Việt Nam, đại diện lãnh đạo tham dự chia sẻ định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực với mức tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%, cao hơn mức 8,02% cùng kỳ năm 2025.

Trên tinh thần đó, phía Việt Nam trân trọng mời gọi các quỹ đầu tư, định chế tài chính lớn và doanh nghiệp Australia tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như điện tử, công nghệ số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và hạ tầng chiến lược; đồng thời thúc đẩy kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam cũng khuyến khích các định chế tài chính Australia đầu tư vào hai Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vừa được quyết định thành lập nhằm thu hút dòng vốn dài hạn quốc tế; đồng thời tiếp tục duy trì nguồn vốn ODA và viện trợ không hoàn lại (mức 98,3 triệu AUD trong tài khóa 2026–2027) cho các dự án hạ tầng thiết yếu, nâng cao năng lực và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc.

Trao đổi về thương mại và phát triển kinh tế xanh, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu ổn định, dài hạn; đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, hợp tác kinh tế số, chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Về phía Việt Nam, Bộ Công Thương đang triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và xanh hóa sản xuất, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong thương mại quốc tế.

Australia cam kết ủng hộ thương mại tự do và đồng hành cùng Việt Nam trong Năm APEC 2027

Phát biểu tại các phiên làm việc, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell chúc mừng những thành tựu tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam, đồng thời khẳng định Australia luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế triển vọng hàng đầu tại Đông Nam Á. Một trong những minh chứng cho sự quan tâm của Australia đối với thị trường Việt Nam là việc Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Australia (EFA) thành lập bộ phận chuyên trách xúc tiến đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell phát biểu tại hội nghị

Trước những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, Bộ trưởng Don Farrell nhấn mạnh Australia kiên định lập trường ủng hộ thương mại tự do và công bằng, mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn như Việt Nam nhằm nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 5 năm tới.

Về hợp tác đa phương, Australia đánh giá cao vai trò điều phối của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP và khẳng định ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Năm APEC 2027, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hạ Long và Hội nghị Cấp cao APEC tại Phú Quốc. Hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy các sáng kiến về thuận lợi hóa thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường hợp tác khu vực.

Tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Don Farrell nhất trí cao về ba kết quả trọng tâm đạt được, bao gồm tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác đầu tư dài hạn giai đoạn 2026–2030, gắn với khoa học, công nghệ, hạ tầng chiến lược và năng lượng sạch; thúc đẩy mở cửa thị trường cho nông sản, thủy sản và mở rộng hợp tác kinh tế số, kinh tế xanh; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương trong giai đoạn 2026–2027.

Hai Bộ trưởng giao Nhóm công tác về Thương mại, Nhóm công tác về Đầu tư và cơ chế Đối thoại thường niên về Phát triển tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam – Australia lần thứ Sáu, dự kiến tổ chức tại Australia vào năm 2027.