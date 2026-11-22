Điện phải đi trước một bước

Trung tâm dữ liệu là hạ tầng quan trọng của kinh tế số, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiêu thụ nhiều điện, đòi hỏi hạ tầng cung ứng ổn định và liên tục.

Bà Nguyễn Thụy Lam Tuyền, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên ABB Việt Nam

Từ góc nhìn doanh nghiệp FDI đến từ Thụy Sĩ, bà Nguyễn Thụy Lam Tuyền, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên ABB Việt Nam, nhận định thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam đang phát triển nhanh nhưng hạ tầng chưa theo kịp nhu cầu. Công suất trung tâm dữ liệu tại Việt Nam khoảng 580 MW năm 2025, dự kiến tăng lên 980 MW vào năm 2030.

Theo bà Tuyền, thách thức không chỉ là nguồn điện mà còn nằm ở khả năng truyền tải, phân phối điện từ lưới cao thế xuống trung thế, hạ thế. Quỹ đất, giải phóng mặt bằng và cơ chế giá điện cũng là những vấn đề cần được tính toán.

Ở góc độ công nghệ, ABB đang phát triển các giải pháp tối ưu thiết kế, giảm hao hụt năng lượng. Trong đó, giải pháp sử dụng dòng điện một chiều được kỳ vọng tiết kiệm khoảng 5% lượng điện tiêu thụ. Mô hình trung tâm dữ liệu dạng mô-đun cũng giúp nhà đầu tư mở rộng công suất theo từng giai đoạn.

“Làm sao để với từng ấy diện tích, với từng đó thiết kế mà chúng tôi có thể tối ưu hóa được nguồn nhiên liệu, nguồn năng lượng mà chúng tôi có thể làm. Đó cũng chính là một trong những bài toán mà các công ty công nghệ như ABB cần phải đưa ra”, bà Tuyền cho biết.

Trong khi đó, tại TP.HCM, việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các trụ cột chiến lược trong đó có hoạt động đầu tư trung tâm dữ liệu cũng khiến áp lực cung ứng điện cho các dự án này ngày càng lớn. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết, hiện ngành điện cung cấp điện cho 21 trung tâm dữ liệu, tổng công suất khoảng 110 MW.

EVNHCMC khuyến nghị doanh nghiệp cần mời ngành điện tham gia ngay từ khâu làm thủ tục đầu tư.

Đến năm 2030, thành phố có 14 dự án trung tâm dữ liệu đăng ký đầu tư mới, cùng các dự án mở rộng hiện hữu, với tổng công suất dự kiến tăng thêm khoảng 1.800 MW. Một số dự án có nhu cầu vượt khả năng đáp ứng của lưới điện khu vực và quy hoạch phát triển lưới điện đến năm 2030.

EVNHCMC đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tính toán phương án cấp điện. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều dự án mới dừng ở bước đăng ký, chưa xác định rõ tiến độ xây dựng và vận hành. Điều này khiến ngành điện khó chủ động kế hoạch đầu tư.

"14 dự án mới chỉ dừng ở bước xin phép đầu tư, chưa xác định rõ thời gian, tiến độ xây dựng khởi công và đưa vào hoạt động thì chưa rõ. Vì vậy, chúng tôi cần nắm cụ thể tiến độ của từng dự án để chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, phù hợp. Một số khu vực dự án, nhà đầu tư đưa ra thì vượt công suất, năng lực cung điện của khu vực đó, vượt luôn cả quy hoạch lưới điện khu vực đó từ nay đến 2030” - ông Nguyễn Thanh Nhã cho biết.

Để tránh đầu tư thiếu đồng bộ, gây lãng phí nguồn lực, EVNHCMC khuyến nghị doanh nghiệp cần mời ngành điện tham gia ngay từ khâu làm thủ tục đầu tư. Qua đó, ngành điện nắm được nhu cầu công suất, quy mô phụ tải và tiến độ dự án để chủ động phương án cấp điện. Ông Nhã lưu ý, ngành điện chỉ đầu tư hạ tầng đến ranh giới dự án; hệ thống điện bên trong do chủ đầu tư thực hiện. Vì vậy, doanh nghiệp cần tính toán kỹ nhu cầu sử dụng điện, đồng thời nghiên cứu phương án khai thác năng lượng tái tạo hoặc chủ động đầu tư hệ thống năng lượng phù hợp.

TP.HCM đầu tư hạ tầng cung ứng điện cho các dự án

Phải làm chủ công nghệ và nhân lực

Không chỉ bảo đảm nguồn điện, Việt Nam còn phải nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu. Đặc biệt, sự phát triển của AI đang làm thay đổi nhanh các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ông Trần Vinh Quang, Giám đốc công nghệ Công ty cổ phần công nghệ EMYS, một doanh nghiệp có kinh nghiệm triển khai Trung tâm dữ liệu quốc gia và các dự án của Trung ương và bộ ngành, cho biết: Trung tâm dữ liệu phục vụ AI có mật độ công suất cao gấp khoảng 5-10 lần loại hình truyền thống. Trong khi đó, nhiều trung tâm hiện hữu chỉ được thiết kế ở mức 6-10 kW mỗi tủ rack, khó đáp ứng yêu cầu mới nếu không nâng cấp.

Công nghệ làm mát, thiết bị và phương thức vận hành cũng liên tục thay đổi. Điều này đặt ra yêu cầu đào tạo đội ngũ kỹ thuật có khả năng làm chủ công nghệ. Bên cạnh đó, hạ tầng cáp, băng thông và tốc độ truyền dẫn quốc tế cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu ngày càng lớn.

Theo ông Quang, việc mở cửa thị trường theo Luật Viễn thông tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, muốn cạnh tranh với các trung tâm dữ liệu trong khu vực, Việt Nam cần có lộ trình cụ thể về năng lượng, nhân lực và kết nối quốc tế.

“Chúng ta muốn thu hút đầu tư, chúng ta phải có lộ trình và cam kết cụ thể. Trước hết là phải bảo đảm nguồn năng lượng, cần có phương án cung ứng sẵn sàng. Tiếp đó là chuẩn bị nguồn nhân lực và nâng cấp hạ tầng kết nối viễn thông quốc tế cũng cần nâng cấp để đáp ứng nhu cầu chuyển tải dữ liệu quốc tế”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, Việt Nam muốn cạnh tranh với các trung tâm dữ liệu trong khu vực, Việt Nam cần chuẩn bị đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông, quỹ đất và nhân lực, đồng thời có chính sách và lộ trình rõ ràng để thu hút đầu tư

Cơ hội trở thành trung tâm dữ liệu của Đông Nam Á đang mở ra, nhưng lợi thế thị trường chưa đủ. Việt Nam cần chuẩn bị đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông, quỹ đất và nhân lực, đồng thời có chính sách và lộ trình rõ ràng để thu hút đầu tư, từng bước làm chủ công nghệ và năng lực vận hành.

Tránh lãng phí từ khâu chuẩn bị đầu tư Đầu tư trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, còn ngành điện phải chuẩn bị hệ thống đường dây, trạm biến áp và năng lực cung ứng tương ứng. Theo EVNHCMC, nếu hai bên không phối hợp chặt chẽ, nguy cơ lãng phí có thể phát sinh ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư. Chẳng hạn, doanh nghiệp dự kiến xây dựng trung tâm dữ liệu với công suất lớn nhưng triển khai theo nhiều giai đoạn. Nếu ngành điện căn cứ vào công suất đăng ký ban đầu để đầu tư đồng bộ toàn bộ hạ tầng, trong khi doanh nghiệp chưa sử dụng đến, nguồn lực có thể bị dư thừa. Ngược lại, nếu doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhưng ngành điện chưa kịp hoàn thành hạ tầng cấp điện, dự án sẽ khó vận hành đúng kế hoạch. Vì vậy, EVNHCMC khuyến nghị nhà đầu tư cần làm việc với ngành điện ngay từ khi chuẩn bị thủ tục dự án, cung cấp cụ thể nhu cầu công suất và tiến độ từng giai đoạn. Qua đó, hai bên phân kỳ đầu tư phù hợp, tránh lãng phí và bảo đảm hiệu quả chung.