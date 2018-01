Việt Nam cần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Tại Hội thảo “Năng lượng xanh cho phát triển bền vững” - một trong những chủ đề tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 11/1, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, phát triển năng lượng xanh ngày nay đang trở thành xu thế mới, làm thay đổi khá nhanh chóng và cơ bản ngành năng lượng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, phát triển năng lượng xanh ngày nay đang trở thành xu thế mới.

Coi trọng nguồn năng lượng tái tạo và coi đây là tương lai cho phát triển toàn cầu, nguyên Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry nhận định, con người trên thế giới đang đặt sinh mạng trong những rủi ro với biến đổi khí hậu đang gây ra tình trạng tị nạn, vì không đủ thực phẩm, năng lượng để sống.

“Chúng ta cần phải có trách nhiệm, cố gắng đưa ra giải pháp tốt nhất trong sử dụng năng lượng. Lạm dụng năng lượng hóa thạch đang tác động đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Các số liệu cho thấy, người Việt Nam đang bị mắc nhiều bệnh do chất lượng không khí. Tuy nhiên từ năm 2017, đã có 75% nguồn năng lượng được cung cấp từ năng lượng tái tạo và than đá chiếm tỷ trọng nhỏ. Nhiều quốc gia trên thế giới sản xuất điện không còn sử dụng nguyên liệu hóa thạch”, ông John Kerry chỉ rõ.

Với những thực tế trên, ông John Kerry cho rằng, các quốc gia không cần phải đợi thời gian 10 năm hay 25 năm, mà chỉ cần đưa ra những quyết định chính sách thông minh.

Theo kết quả nghiên cứu và dự báo về nhu cầu năng lượng của Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), đến năng 2035, tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng của Việt Nam tăng gần gấp 2,5 lần so với năm 2015.

“Sau một giai đoạn dài phát triển kinh tế về chiều rộng, nền kinh tế trong những năm tới sẽ được phát triển theo chiều sâu, góp phần làm giảm cường độ năng lượng và hệ số đàn hồi nhu cầu năng lượng cuối cùng”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nêu rõ.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, hạn chế về nguồn cung năng lượng sơ cấp trong nước đang dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng tăng vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, đặc biệt nhiên liệu cho phát điện. Khi tỷ trọng của năng lượng nhập khẩu trên tổng nguồn cung năng lượng sơ cấp tăng lên sẽ tác động lớn đến an ninh năng lượng quốc gia.

“Tốc độ tăng cao nhu cầu năng lượng gây sức ép lên hạ tầng cơ sở ngành năng lượng, đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Thách thức về các tác động môi trường của các hoạt động cung cấp năng lượng sẽ ngày càng gia tăng do nhu cầu năng lượng trong nước tăng nhanh, đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng về tỷ trọng các nguồn nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than trong cơ cấu nguồn cung năng lượng”, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phân tích.

Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề xuất tăng tỷ lệ các nguồn điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển ngành năng lượng theo quan điểm phát triển hài hòa các phân ngành năng lượng, đảm bảo an ninh cung cấp năng lượng, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng, Việt Nam vẫn phải ưu tiên than khai thác trong nước cho mục đích sản xuất điện, khoảng 80% sản lượng than trong nước dành cho phát điện, còn lại cho các nhu cầu công nghiệp, dân dụng khác và chỉ xuất khẩu hạn chế than chất lượng cao.

Nhưng bên cạnh đó, Việt Nam cần thúc đẩy phát triển các dạng năng lượng tái tạo, bao gồm thủy điện vừa và nhỏ, năng lượng gió, mặt trời, sinh khối, khí sinh học, nhiên liệu sinh học. Cùng với đó là vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả./.

Tối ưu năng lượng tái tạo năm 2050: Giấc mơ có thành hiện thực? VOV.VN - Chuyên gia và các nhà phân tích mặc dù thừa nhận tiềm năng phát triển của năng lượng tái tạo ở Việt Nam nhưng vẫn cho đây là mục tiêu khó.