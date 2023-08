Việt Nam đề nghị Indonesia hỗ trợ và tăng cường tiếp xúc doanh nghiệp hai nước

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 (AEM 55) diễn ra từ ngày 17 đến 22/8/2023 tại thành phố Semarang, Indonesia. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (A-BAC), ông Arsjad Rasjid.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Indonesia (KADIN), ông Arsjad Rasjid.

Trong năm 2023, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng tư vấn Kinh doanh ASEAN (A-BAC), ông Arsjad Rasjid cho biết, Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia sẽ giới thiệu 7 chương trình đột phá kế thừa (legacy breakthroughs) triển khai 5 vấn đề ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia gồm chuyển đổi số, phát triển bền vững, an ninh lương thực, tự chủ y tế và tạo thuận lợi thương mại nhằm hiện thực hóa chủ đề năm Indonesia là Chủ tịch ASEAN "Tâm điểm của Tăng trưởng".

Ông Arsjad Rasjid cho biết, 5 lĩnh vực trên đều là những lĩnh vực được Chính phủ Indonesia quan tâm và mong muốn thực hiện trong năm Indonesia là Chủ tịch ASEAN và kêu gọi các nước thành viên ủng hộ các chương trình này. Về lĩnh vực Chuyển đổi số, Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia đang nỗ lực triển khai các chương trình số hóa tập trung vào công nghệ tài chính và thương mại điện tử như Mã QR khu vực ASEAN, Nền tảng cho vay ASEAN P2P... nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy thanh toán trong khu vực, kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Về lĩnh vực Phát triển bền vững, KADIN đề xuất thành lập Trung tâm Trung hòa carbon ASEAN (ASEAN Net Zero Hub) và Trung tâm Ưu việt về Carbon (The Carbon Center of Excellence) nhằm xử lý các vấn đề về môi trường và giúp các nước ASEAN đạt được mục tiêu phát thải bằng 0. Về lĩnh vực Tự chủ y tế, Chủ tịch A-BAC 2023 giới thiệu Chiến dịch tiêm chủng "ASEAN One Shot" nhằm tăng cường năng lực sản xuất, khả năng phục hồi và sự sẵn sàng của hệ thống y tế khu vực trước các đại dịch trong tương lai. Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia cũng mong muốn các nước ASEAN hợp tác với nhau để phát triển nguồn nguyên liệu dược phẩm tại chỗ để sản xuất thuốc và dược phẩm và hạn chế việc nhập khẩu thuốc.

Việt Nam đề nghị KADIN Indonesia hỗ trợ và tăng cường tiếp xúc doanh nghiệp hai nước.

Về lĩnh vực An ninh lương thực, A-BAC sẽ chủ trì các chương trình đảm bảo an ninh lương thực và hỗ trợ nông dân, ngư dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Indonesia cũng đề xuất về khả năng hợp tác với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam về các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Về lĩnh vực Tạo thuận lợi Thương mại và Đầu tư, Indonesia sẽ tiếp tục phối hợp với các nước trong ASEAN, trong đó có Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh doanh, giao thương tại khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ và đánh giá cao những sáng kiến, lĩnh vực hợp tác đề xuất của Phòng Thương mại, Công nghiệp Indonesia trong năm là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (A-BAC). Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, dưới sự dẫn dắt của Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia, những sáng kiến hợp tác này được triển khai trên thực tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nước ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bộ trưởng cũng chia sẻ, trong những năm gần đây, Chính phủ và các cơ quan, Bộ ngành Việt Nam trong đó có Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển các lĩnh vực trên, trong đó Bộ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chuyển đổi số, phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng nhằm thực hiện giảm thiểu phát thải ròng, hợp tác y tế với các nước... Bộ Công Thương cũng chú trọng hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Indonesia thực hiện các hoạt động thương mại và đầu tư. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, và cần phối hợp chặt chẽ với nhau để duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác để hình thành và cùng nhau phát triển các chuỗi cung ứng mới để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong lĩnh vực công nghiệp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thủy sản, công nghiệp xe điện, đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và du lịch...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Indonesia (KADIN), ông Arsjad Rasjid.

Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại ngày càng phát triển, Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia cần tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tiếp cận, thực hiện các hoạt động kinh doanh, giao thương tại thị trường của nhau, tham dự các chương trình giao thương, xúc tiến thương mại tổ chức tại Indonesia và Việt Nam. Bộ trưởng cũng đề nghị Phòng Thương mại và công nghiệp Indonesia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam để có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.